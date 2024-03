Während die Welt sich verändert, Viren mutieren, Menschen sich bekriegen und Sounds sich entwickeln, sitzt seit den 80er-Jahren irgendwo in Hastings/England Nick Saloman und macht Musik mit The Bevis Frond. Der Gedanke ist so tröstlich wie das 26. (!) Studioalbum des 71-jährigen Multiinstrumentalisten selbst.

Auf „Focus On Nature“ hat er 19 gleichzeitig neue und alte, aufgeräumte und nachdenkliche Garagensongs gepackt, die das wiedergeben, was er sieht: „No, I’m not an angel/ No, I’m not a god/ No, I’m not the devil/ I’m a mirror“, singt er und quetscht seine Gitarre zusammen, bis sie psychedelisch stöhnt. Die Qualität jedes einzelnen Songs lässt die Retro-Argumente müßig erscheinen: Klar, er macht das Gleiche wie immer. Aber wenn’s doch so gut klingt?!