Mühelos ist das über drei Dekaden konstant aktive Trio aus Pennsylvania anschlussfähig geblieben, egal ob man gerade von „Neo-Folk“ oder „Dream-Pop“ redete. Träume sind weiter gut aufgehoben in diesem warmen Akustik-Sound, zumal wenn’s opulenter wird („Cloud To Cloud“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch trotz Karen Peris’ gern ätherisch driftender Stimme offenbaren viele der elf Songs hier erstaunlich Handfestes. Dann fahnden The Innocence Mission nach dem Geheimnis von Zeit und Ort („The Camera Divides The Coast Of Maine“) oder ergeben sich österlicher Erweckung unter kalifornischem Himmel („Orange Of The Westering Sun“). Und der rote Faden durchs Leben offenbart sich einfach in einer begrünten Straße, „and leaves crown me a friend, and I walk down“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 12/24.