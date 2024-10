Ihr elftes Album solle von Anfang bis Ende Energie ausstrahlen, sagen The Off­spring. Das könnte eine Floskel sein, ist es aber nicht. Mit Produzent Bob Rock schaffen die Kalifornier Aufnahmen, die mit dem Titel „Super­­charged“ gut beschrieben sind. „Got a ro­cket on my back“, singt Dexter Holland im zweiten Lied, „Light It Up“. Dazu treibt das Schlagzeug in Höchstgeschwindigkeit. Man bekommt ein Gefühl, das man früher bei Bad Religion hatte und natürlich auch bei The Off­spring selbst, die vor dreißig Jahren halfen, eine neue Inkarnation des Punk ins Rampenlicht zu hieven.

Das Energielevel bleibt auch danach hoch. „The Fall Guy“ hat schöne Harmonien im Re­frain, „Make It All Right“ ist ein für diese Band typischer Midtempo-Punkrocker. Das Lied ist der inhaltliche Anker des Albums – Holland feiert die Menschen, die in dieser Karriere eine Rolle spielten, in guten wie in schlechten Zeiten. Eine Sonderrolle spielt das mit Synths und E‐Piano arrangierte „Loo­king Out For #1“, das ein Appell ist, dem eigenen Weg allen Widerständen zum Trotz treu zu bleiben.