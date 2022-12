Ärzte-Drummer wird 60: Happy Birthday, Bela B!

Als sich der jugendliche Bela B das erste Mal hinter ein Schlagzeug setzte, ahnte er noch nicht, dass er irgendwann Teil der – selbsternannten – „besten Band der Welt“ sein würde. Der gebürtige Berliner hat sich insbesondere als Schlagzeuger der Ärzte einen Namen gemacht, kann aber auch abseits der Band auf eine umfangreiche Karriere blicken.

Bela B begeisterte sich bereits als Schüler für Punk-Musik und gründete seine erste Band, Empire. Später spielte er in verschiedenen Punk-Formationen wie Wild in the Streets und Kawumm. Ab 1980 trat er mit Jan Vetter, alias Farin Urlaub, in der Gruppe Soilent Grün auf. Aus der Band ging zwei Jahre später Die Ärzte hervor, in der Besetzung Urlaub, Bela B und Sahnie. Die Band veröffentlichte drei Studioalben und ein Livealbum bevor sie sich trennte. 1993 fanden Die Ärzte wieder zusammen, mit Rodrigo Gonzalez am Bass.

Vor dem Durchbruch als Musiker begann Bela B unter seinem bürgerlichen Namen, Dirk Felsenheimer, eine Ausbildung zum Polizisten, die er abbrach. Im Kaufhaus Hertie wollte er sich dann zum Schaufensterdekorateur ausbilden lassen, wurde aber auf Grund seiner gefärbten Haare entlassen. Im Anschluss arbeitete er in einem Geschäft für Damenbekleidung.

Die Kunstfigur Bela B

Bela B ist für den Musiker eine Kunstfigur geworden. „Das hat vom Gefühl her nichts mit Arbeit zu tun, sondern nur damit, Teil einer geilen Band zu sein“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Namenwahl hat er sich von der Pop-Kultur inspirieren lassen. Der Vorname stammt vom ungarischen Horror-Schauspiel Bela Lugosi, der 1931 in eine Verfilmung von Dracula bekannt wurde. Der Nachname spielt auf Barney Geröllheimer, den Freund von Fred Feuerstein, an. Da Geröll- und Felsenheimer nah bei einander liegen, wurde Barney Geröllheimer zu seinem Spitznamen.

Nebenprojekte

Bela B arbeitet neben den Ärzten an weiteren Projekten, 2006 erschien sein erste Soloalbum. Neben der Musik interessiert er sich auch für die Schauspielerei. In Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ hatte er einen Cameo-Auftritt. Zuletzt war Bela B als Musiker im Rostocker „Polizeiruf 110“ zu sehen. 2019 feierte er zudem sein Debüt als Autor. Der Roman „Scharnow“ berichtet von den kuriosen Geschehnissen im dem fiktiven Dorf Scharnow, nördlich von Berlin.