Ob der „Mad Professor of Synth“ auf seiner zweiten Soloplatte zum spirituellen Seher oder zum esoterischen Guru konvertiert ist, mag jeder für sich beurteilen. Der Schritt zum Öko-Folk im Elektronik Gewand war 1984 verblüffend, bleibt aber zwiespältig: Zwischen dem Synthiegebrummel von „Dis­si­dents“ und dem Maschinen-Funk von „Hyper­ac­tive!“ gibt es viel eklektisches Gezappel. Das Titelstück ist eine von Dolbys besten Nummern. Wie schräg mutet dagegen „Mulu The Rain Fo­rest“ an. Lässig ist das Jazz-Cover von Dan Hicks’ „I ­Scare My­self“. Die Country-Betrübnis des Originals sticht es aber nicht aus. Neben soliden Live-Versionen enthält diese Fassung das Material der Jubiläumsedition von 2009 plus ein Demo und eine Alternativ-­Ver­sion.