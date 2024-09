Von den Krautrock-informierten Stü­cken der „Some­thing Rain“-Ära haben sich die Tindersticks wieder ein biss­chen verabschiedet. Seit „The Wai Room“ arbeiten Stuart Sta­ples und Co. an ihrer Version von Deep Soul. Der wundervolle neue, mit Stax-Gedächtnisbläsern eröffnende Song „New ­World“ bringt diese Ent­wicklung zur Vollendung. „I won’t let my love be­come my weak­ness“, barmt Sta­ples mit Background-­Unter­stüt­zung von Sängerin Gina Fos­ter.

„Don’t Walk, Run“ ­ groovt und schwelgt wie ein Lied von Ed­wyn Col­lins, „Nancy“ alterniert halluzina­torisch in Portishead-Nähe. Und „Al­ways A Stran­ger“ erinnert in seinem Fanal an frühe Tindersticks. Diese Band funktioniert selbst wie ein soft tis­sue: Sie sorgt für musikalische Be­weglichkeit.