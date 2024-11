Sie ist chaotisch, anstrengend, schwer zu konsumieren und irgendwie nie zu fassen, die britische Noise-­Rock-­Band mit Mitgliedern unter anderem von der Fat White Family. Ihr fünftes Album darf ebenfalls wieder als Brocken bezeichnet werden. Aber dann zaubern Warmduscher immer auch magische Momente hervor. Nach einem von Ir­vine Welsh gesprochenen Intro hauen sie einem zunächst das nach Propaganda klingende, zähe „Fa­shion Week“ um die Ohren, das auch von gesundem Humor zeugt.

Ähnlich polyrhythmisch vorantreibend und an LCD Soundsystem erinnernd funktioniert „Cleo­patras“. Und dann beschwören sie plötzlich melodiösen Achtziger-Pop wie „Pure At The ­Heart“ herauf. Durchhalten – und irgendwann genießen!