Was macht der Chef einer Jam-Band, die pandemiebedingt nicht mehr jammen kann? James Petralli zog von Austin nach Pasadena und begann einfach mal mit der Technik zu jammen. Was auch dazu führte, dass auf den, klar, 12 Tracks von „12“ mehr Musiker:innen miteinander spielen als auf allen White-Denim-Platten zuvor. Allein durch „Swinging Door“ geistern vier Drummer und drei Bassisten.

Erstaunlich, dass dennoch selten das Gefühl aufkommt, Petralli übertreibe es beim Naschen im digitalen Süßwarenladen oder verliere den Zugriff auf die Songs. Als roter Faden dient ein Blue-Eyed-Soul-Vibe, der so unterschiedliche Ergebnisse wie „Look Good“, „I Still Exist“ und „Hand Out Giving“ zeitigt. Und all die Netz-Trolle dürfen sich zu „Flash Bare Ass“ trollen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 12/24.