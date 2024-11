Matthias Schwettmann ist emsig. Er singt in der Band Palila, mit Would bestellt er nebenbei eigene Felder. „Get Away“ ist sein zweites Soloalbum, es klingt einheitlicher als das Debüt. Dort erforschte Schwettmann noch unterschiedliche Spielarten des Rock, der Nachfolger hingegen ist tief verwurzelt im folkigen Wohlklang. „Unboxing“ bewegt sich mit Akustikgitarre und Mundharmonika auf dem Boden, den Neil Young beackert. „Radiate“ besticht durch eine Lap-Steel und erinnert dank des luftigen Chors an R.E.M. Dominant ist Schwettmanns raues Falsett. Wenn er die Vokale in die Länge zieht, fällt es leicht, den Gesang als affektiert abzutun. Dabei passt er gut zu den aufgeräumten Songs, die die Felder von Would zum ersten Mal erblühen lassen.