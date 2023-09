Rammstein: Paul Landers erfindet Supermarkt-Disco-Dance

Normalerweise gilt Christian „Flake“ Lorenz als unangefochtener Clown der Band Rammstein. Der Keyboarder lässt sich regelmäßig auf offener Bühne von den anderen fertigmachen. Auf Instagram aber bleibt Paul Landers als Kasper ungeschlagen. Der Band-Gitarrist hat schon einigen Spaß-Content in den sozialen Netzwerken produziert, zuletzt etwa von seinem kleinen Hündchen, das auf Europatournee auf Entdeckungsreise geht.

Nun zeigt sich der in Travolta-Discoweiß gewandete Landers bei einem nächtlichen Spaziergang beim Tanzen – und als (ungewollter?) Werbeträger einer weit verbreiteten Supermarktkette. Offensichtlich hat ihn ein Stromdefekt, der zum Dauerflackern der Werbetafel führte, zu einer kleinen Bewegungseinlage inspiriert. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass der Supermarkt bewusst zur Lichtattacke angesetzt hat, um Kaufimpulse auszulösen … nein, das ist dann doch zu weit gedacht.

Die Fans auf Instagram sind begeistert: „Bro got some nice dance moves“, schreibt einer. „When you get attacked by mosquitoes but try to play it cool..“ befindet ein anderer. „Die Post-Tour-Depression hat voll rein gehauen. Armer Paul“ glaubt wiederum der Nächste. Nicht ganz unwichtig der Hinweis, dass Paul Landers die Musik wohl nur in seinem Kopf gehört hat – mehr als seine Schuhgeräusche sind in der nächtlichen Szenerie nämlich nicht zu hören.

Rammstein pausieren derzeit, nach Ende ihrer Europa-Tournee im August. Gerüchte um eine neue Konzertreise im Jahr 2024 ebben derweil nicht ab. Zuletzt wurde gemeldet, dass die litauische Polizei wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen Sänger Till Lindemann Ermittlungen gegen Shelby Lynn eingeleitet hätte – jene Frau, die den Stein ins Rollen brachte. Lindemann soll sogar ausgesagt haben. Lynn bestreitet die Ermittlungen gegen sie.

Zur Fortführung der Karriere des 60-Jährigen gibt es dennoch einige Fragezeichen. Nachdem Universal Music bereits verkündet hat, die Zusammenarbeit mit Rammstein zu pausieren, wird auch Lindemanns kommendes Soloalbum „Zunge“ (03. November 2023) nicht auf dem Label erscheinen. Die Konzertreise Lindemanns ist auch für den November angesetzt.