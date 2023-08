HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Paul Landers and Richard Kruspe of Rammstein perform live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

Jeder der sechs Rammstein-Musiker scheint anders mit dem Druck umzugehen, den die Welle der massiven Missbrauchsvorwürfe gegen die Band aufgebaut hat. Während Leadgitarrist Richard Z. Kruspe in den sozialen Medien den harten Saitenmacker markiert, der sich von Rammstein-Fans in Sprechchören vor dem Hotel feiern lässt, halten Oliver Riedel und Flake Lorenz ihre Accounts still. Schlagzeuger Christoph Schneider zeigte bislang etwas mehr Gefühl: Er weinte beim Konzert in München, und zuletzt postete er auf Instagram ein Bild seines Sohns, der mit dicken Kopfhörern ausgestattet auf der Tribüne die Brachialnummern von Rammstein abfeiert.

Einen anderen Weg wählte Gitarrist Paul Landers. Inmitten neuer Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann – er soll Berichten zufolge im Alter von 47 Jahren eine Affäre mit einer 15-Jährigen gehabt haben – veröffentlichte Landers auf Instagram eine kleine Bilderserie seines Hundes, inszeniert als eine Art Abenteuerreise eines drolligen Vierbeiners.

Auf Bild eins ist der Minihund mit den langen Ohren ganz allein vor der leeren Rammstein-Stadionbühne zu sehen, also vor dem Konzert. „Hat sie denn einen Backstage-Pass?“, fragt ein scherzender Fan. Auf dem zweiten Bild bellt der Hund eine kleine Stoff-Figur an, die Landers darstellen soll. Durch die Perspektive sieht es so aus, als könnte die Puppe von einem riesigen Hund aufgefressen werden. Zu diesem Foto hat auch Sophia Thomalla, die Ex von Lindemann, einen Kommentar abgelassen: „Mensch Minne“. So scheint das Tier dann wohl zu heißen. Zu den Vorwürfen gegen ihren mittlerweile 60-jährigen Ex-Freund, dessen angebliche Affäre mit dem Teenager in die Zeit ihrer Beziehung gefallen sein soll, sagt (oder schreibt) Thomalla bislang nichts.

Foto drei ist eine Nahaufnahme von „Minne“ auf der Couch, und wie er oder sie mit treuen Augen in die Kamera blickt. Was der Hund wohl also backstage erleben konnte? Wüssten wir auch gern.

Am heutigen Samstag (05. August) endet die Europa-Tournee von Rammstein im King Baudouin Stadium von Brüssel.

