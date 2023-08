Über die mögliche Zukunft von Rammstein nach 2023

Das Label

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann hat die Plattenfirma der Band, Universal Music, die Zusammenarbeit mit Bekanntgabe Mitte Juni 2023 pausiert. In einem Statement heißt es: „Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben. Wir sind davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist und ebenfalls im Interesse der gesamten Band liegen muss.“ Bislang hat eine „vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen“ nicht stattgefunden. „Nach Bekanntwerden der Vorwürfe haben wir die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Recordings der Band bis auf Weiteres ausgesetzt“, heißt es weiter. Das gilt auch bis heute. Was aus den Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen Lindemann geworden ist, ist bislang nicht bekannt.

Rammstein

Ob Rammstein überhaupt je wieder ein Album veröffentlichen, ist unklar. Selbst, wenn der Haussegen innerhalb des Sextetts nicht schief liegt, sind die Pausen zwischen ihren Platten tendenziell doch größer geworden. Zwar vergingen zwischen „Rammstein“ und „Zeit“ nur drei Jahre (2019-2022), aber vor „Rammstein“ hieß die letzte Studioaufnahme „Liebe ist für alle da“ – und die datiert auf 2009. Chart-Auswertungen haben zudem ergeben, dass in den vergangenen Wochen viele Rammstein-Alben die Ranglisten sogar erklommen. Ausdruck einer „Jetzt erst Recht“-Haltung der Fans. Rammstein haben regelrecht profitiert vom Skandal, auch Streamingzahlen schnellten in die Höhe. Wohl auch, weil auf Spotify und Co. immer mehr Leute hören wollten, was das denn für Lieder sind, in denen es um Gewalt geht.

Die Tour

Gleichzeitig hat das Jahr 2023 auch gezeigt, dass ihre Fans sehr treu sind. Ihre „Europe Stadium Tour“ absolvierten die Berliner in ausverkauften Stadien, trotz aller Missbrauchsvorwürfe. Würde die Band für 2024 eine nächste Europa-Konzertreise ankündigen – das Geschäft würde ziemlich sicher wieder brummen.

Till Lindemann

Der 60-jährige Frontmann steht im Zentrum des Sturms. Sein Buchverlag Kiepenheuer & Witsch hat die Zusammenarbeit beendet. Als Star der Band jedoch – und als erfolgreichster Solokünstler – könnte er allein weitermachen, zumal er sich, wenn man den berüchtigten Instagram-Post des Schlagzeugers Christoph Schneider liest, sowieso von den anderen entfernt habe. Seine Europa-Tournee beginnt am 08. November in Leipzig (wo er in der stadtgrößten Arena auftritt) und endet am 20.12 in der wegen ihrer Größe nicht minder beeindruckenden Accor Arena in Paris. Vereinzelt hat es Forderungen gegeben, die Lindemann-Shows zu verbieten. Sein nächster Auftritt ist beim „Blue Ridge Rock Fest“ im amerikanischen Virgina, auf dem International Raceway. Beworben wird er da als „Voice of Rammstein“, vielleicht ist er in den USA unter eigenem Namen nicht bekannt genug, und mit einer „exclusive United States Performance“. Im Lineup wird er auf Position sieben genannt, nach Slipknot, Pantera, Shinedown, Five Finger Death Punch, Limp Bizkit und Evanescence.

Oliver Riedel und Paul Landers

Über den Bassisten und Gitarristen wurde im Zuge der Causa Rammstein am wenigsten berichtet. Riedel gilt als Eremit, tritt schwarzangemalt auf und zieht sich oft die Kapuze ins Gesicht. Landers postet Fotos von seinem Hund und alle finden das süß. Auch eine Art Strategie, mit den Vorwürfen umzugehen?

Christoph Schneider

Der Drummer gibt kein gutes Bild ab. Weinte auf der Bühne in München, veröffentlichte danach einen langen, durchaus selbstmitleidigen Aufsatz auf Instagram, in dem er seinen Bandkollegen Lindemann sanft kritisierte, sich ansonsten verwundert gab und vor allem betonte, dass nichts Strafbares auf Tournee passiert sei.

Richard Z. Kruspe

Der Gitarrist erwirkte beim „Spiegel“ eine Gegendarstellung, weil auch ihm Vorwürfe gemacht wurden (das Magazin bleibt bei seiner Darstellung). Gilt als musikalischer Kopf der Band und ist Leader der Rock-Band Emigrate. Neben Lindemann vielleicht der einzige Rammsteiner, der auch alleine weitermachen könnte – wenn auch als kleinere Nummer im Vergleich zu Lindemann. Gab sich zuletzt in einem „keiner weiß, was die Zukunft bringt“-Post eher nebulös. Das kann er sich leisten.

Flake

Der Keyboarder gilt als Spaß-Folteropfer und Maskottchen der Band. Hatte vor Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann erfolgreich ein Image als lustiger bebrillter Icke-Ostberliner kultiviert, der über das Partygebaren der anderen staunte und sich die ganze Zeit fragte, wie er nur auf die größte Rocksause der Welt dazugeladen werden konnte. Weniger lustig ist, dass mittlerweile auch ihm Vorwürfe gemacht wurden. Davor schon setzte Radioeins seine Radiosendung fürs erste aus, man entfernt ihn aus TV-Aufzeichnungen, und auch sein Buchverlag teilte mit, dass keine weitere Auflage von seinen Roman-Abenteuern geplant sei. Dem am stärksten wortgewandten und telegensten Musiker der Band sind damit einige Kommunikationskanäle auf unbestimmte Zeit weggebrochen. Da Christian Lorenz, wie Flake bürgerlich heißt, immer positiv rüberkommen wollte, ist sein Imageverlust vielleicht am gravierendsten.