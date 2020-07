So wünschte sich der „Nachtkönig“ das blutige Ende von „Game of Thrones“

Carice van Houten äußert sich über die negative Welle an Kritik, die nach dem Staffelende von „Game of Thrones“ folgte. Ihrer Meinung nach hätten sich die Fans gegenüber den Autoren undankbar gezeigt.

Die niederländische Schauspielerin Carice van Houten, bekannt durch ihre Rolle der Melisandre in „Game of Thrones“, äußerte sich jüngst in einem Interview, dass sie die negativen Reaktionen auf die achte und letzte Staffel der HBO-Erfolgsserie für ungerechtfertigt hält. Im Gespräch mit „Insider“, sagte van Houten, dass sie persönlich die unkonventionelle Art, wie die Autoren an die letzte Staffel herangingen, genoss und, dass diese mit Sicherheit nicht die „beängstigende“ Welle an negativen Reaktionen, die nach dem Ende von Serienfans folgte, verdient hätten. „Die Tatsache, dass einige Leute so enttäuscht waren, liegt daran, dass alles davor so gut war“, so die Schauspielerin.…