Richterin zu Trump: Ja, Sie müssen die „gesetzlose“ Abschiebung nach El Salvador wirklich rückgängig machen

Die Richterin, die den Fall eines Mannes aus Maryland betreut, der irrtümlicherweise nach El Salvador abgeschoben wurde, hat erneut darauf hingewiesen, dass die Trump-Regierung ihn in die USA zurückbringen muss.

Kilmar Abrego Garcia wird zusammen mit Hunderten anderen aus den USA abgeschobenen Personen in der Terrorismus-Haftanstalt ( CECOT ) in El Salvador festgehalten. Bezirksrichterin Paula Xinis bezeichnet sie als „eines der berüchtigtsten unmenschlichen und gefährlichsten Gefängnisse der Welt“. Eines, in dem Menschen „unter den unmenschlichsten und erbärmlichsten Bedingungen, die in einem Gefängnissystem bekannt sind“, festgehalten werden.

„Die Beamten hatten keinen Haftbefehl und keine rechtliche Grundlage, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Sie sagten ihm nur, dass sich sein „Status geändert habe“, schrieb Xinis in ihrem am Freitag erlassenen Beschluss, der von Politico eingesehen wurde .

Berichten zufolge wurde Abrego Garcia vor den Augen seines Sohnes verhaftet

Abrego Garcia wurde letzten Monat verhaftet. Er kam aus El Salvador in die USA, weil lokale Banden versuchten, ihn zu rekrutieren, und ihn und seine Familie bedrohten. Er wurde 2019 in Maryland verhaftet. Aber ein Richter gewährte ihm Abschiebeschutz, weil er wahrscheinlich ins Visier genommen werden würde. Seine Frau und sein fünfjähriger autistischer Sohn sind beide US-Bürger. Berichten zufolge wurde Abrego Garcia vor den Augen seines Sohnes verhaftet.

Selbst Beamte des Heimatschutzministeriums gaben in einer früheren Gerichtsakte zu, dass Abrego Garcia letzten Monat aufgrund eines „Verwaltungsfehlers“ nach El Salvador geschickt wurde. Trotzdem hat das Justizministerium argumentiert, dass es Abrego Garcia nicht in die Vereinigten Staaten zurückbringen kann.

In einer Erklärung am Freitag äußerte sich die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. „Wir schlagen vor, dass der Richter Präsident Bukele kontaktiert.“

Wie Xinis betonte, hat das Justizministerium „keine Beweise“ für seine Behauptung vorgelegt, Abrego Garcia sei Mitglied der MS-13-Gang. Darüber hinaus, so Xinis, setze die Regierung ihn durch die öffentliche Bezeichnung als Gangmitglied einem hohen Risiko aus, ins Visier genommen zu werden. Da die Einrichtung im Rahmen der Grausamkeiten von CECOT „absichtlich rivalisierende Gangmitglieder zusammenbringt“.

„Er war ein verurteilter MS-13-Bandenmitglied ohne das Recht, hier zu sein“

Die Anwälte von Abrego Garcia sagten gegenüber The Atlantic, dass die Anschuldigungen, er sei ein Bandenmitglied, falsch seien. Sie verwiesen auf Polizeiaufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die Strafverfolgungsbehörden 2019 keine verlässlichen Beweise für eine Verbindung zu MS-13 finden konnten. Sie wiesen außerdem darauf hin, dass Abrego Garcia weder wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mit der Strafverfolgung in Verbindung stand.

Der offensichtliche Mangel an Beweisen gegen Abrego Garcia hat Vizepräsident J.D. Vance nicht davon abgehalten, Falschinformationen über ihn zu verbreiten. „Er war ein verurteilter MS-13-Bandenmitglied ohne das Recht, hier zu sein“, behauptete er fälschlicherweise.

Xinis widerlegte auch das Argument der Trump-Regierung, dass Abrego Garcia sich in El Salvador befinde. Und daher nicht in die USA zurückgeschickt werden könne.

„Die Beklagten wollen sicher nicht behaupten, dass sie die materiellen und verfahrensrechtlichen Schutzbestimmungen des [bundesstaatlichen Einwanderungsgesetzes ] auf einen Schlag vollständig aufgehoben haben, indem sie diese Personen ohne Rechtsmittel in CECOT inhaftieren ließen“, schrieb Xinis.

„Vielmehr scheint seine Inhaftierung völlig gesetzlos zu sein“

Xinis wies darauf hin, dass die Heimatschutzministerin Kristi Noem kürzlich das CECOT besucht habe. Wo sie in einem bizarren Video vor Dutzenden inhaftierter Männer erschien, die in einer großen Zelle festgehalten wurden. In dem Video bezeichnete sie das Gefängnis als „eines der Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, das wir einsetzen werden“.

„Wie in jeder anderen Vertragseinrichtung können die Angeklagten also die Macht behalten, ihre Häftlinge zu sichern. Und zu transportieren. Abrego Garcia eingeschlossen. Und sie tun dies auch“, schrieb Xinis. Und benutzte dabei die eigenen Worte der Regierung, um deren Argument zu entkräften.

Xinis wies auch darauf hin, dass die „Rechtsgrundlage der Regierung für die Massenabschiebung von Hunderten von Personen nach El Salvador nach wie vor beunruhigend unklar ist“. Sie betonte jedoch, dass der Fall von Abrego Garcia „kategorisch anders“ sei. Weil es „keinerlei rechtliche Gründe für seine Verhaftung, Inhaftierung oder Abschiebung gab“.

„Vielmehr scheint seine Inhaftierung völlig gesetzlos zu sein“, schrieb sie.