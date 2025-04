Trumps Säuberung der CDC: „Frauen werden sterben“

Die Folgen der Säuberung der Trump-Regierung von Tausenden von Bundesangestellten aus dem Ministerium für Gesundheit und Soziales am 1. April sind so enorm, dass sie schwer zu begreifen sind. Aber die Auswirkungen werden nicht abstrakt sein. Experten sagen, dass die Zerstörung kritischer Abteilungen das Leben von Frauen gefährden könnte.

Am Dienstagmorgen wurden mehr als 7.000 Bundesangestellte in den Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, den National Institutes of Health, der Food and Drug Administration und den Zentren für Medicare und Medicaid Services in den Verwaltungsurlaub versetzt. Die Kürzungen – Teil der umfassenden Säuberung der Bundesbelegschaft durch Donald Trump und Elon Musk – waren weitreichend. Sie löschten ganze Abteilungen aus. Ohne Rücksicht auf Erfahrung.

Zwei der drei Abteilungen der Abteilung für reproduktive Gesundheit der CDC wurden ebenso wie ihre Leitung eliminiert. Sodass nur noch die Abteilung für Mutter- und Säuglingsgesundheit übrig blieb. „Wir wurden ausgelöscht“, sagt Taylor, der am Dienstag ein Schreiben über den Personalabbau (RIF) erhielt. (Sie baten darum, ein Pseudonym zu verwenden, um Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden.) Die Abteilung für Gewaltprävention war in ähnlicher Weise betroffen. Drei der vier Abteilungen wurden gestrichen. Es bleiben nur die Leitung und eine Überwachungsabteilung übrig.

Die Erhebung und Interpretation von Daten zur reproduktiven Gesundheit ist von entscheidender Bedeutung

Die Entlassungen sorgten für noch mehr Verwirrung, als Robert F. Kennedy Jr., der Impfskeptiker, der zum Leiter des HHS ernannt wurde, am Donnerstag sagte, dass etwa 20 Prozent der Kürzungen Fehler sein könnten. Und dass sie korrigiert werden müssten. Das Chaos und die Unsicherheit ließen viele, die für das Ministerium arbeiten, und diejenigen, die auf ihre lebensrettende Forschung angewiesen sind, besorgt über diejenigen sein, die von diesen Veränderungen unverhältnismäßig stark betroffen sein werden. Und das sind Frauen.

Als der Oberste Gerichtshof im Juni 2022 das Urteil Roe gegen Wade aufhob und damit den bundesstaatlichen Schutz der Rechte auf Schwangerschaftsabbruch beendete, schlugen Experten für reproduktive Gesundheit Alarm. DerEntschluss würde katastrophale Folgen für die Gesundheit von Frauen haben. Und jetzt, insbesondere in Bundesstaaten, in denen Abtreibung verboten ist, ist die Erhebung und Interpretation von Daten zur reproduktiven Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Ebenso wie die medizinische Forschung zu künstlicher Befruchtung, Empfängnisverhütung und Risikoschwangerschaften.

Tatsächlich ist die häufigste Todesursache bei Schwangeren Mord

Durch die Entlassungen in den Abteilungen für reproduktive Gesundheit und Gewaltprävention wurden viele Forschungsarbeiten und Programme, die sich auf Frauen konzentrierten, eingestellt. Die Auswirkungen werden weitreichend sein. Denn Gewalt gegen Frauen und Schwangerschaft sind miteinander verbunden. Tatsächlich ist die häufigste Todesursache bei Schwangeren Mord. Und die Gruppen, die sowohl für Gewalt als auch für Müttersterblichkeit am anfälligsten sind, sind schwarze Frauen und farbige Gemeinschaften. Hinzu kommen die Risiken, die dieser Mangel an Ressourcen für Opfer von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung mit sich bringt. Da die Teams, die sich mit der Prävention dieser Art von Gewalt befassen, dezimiert wurden.

Das Team der Abteilung für reproduktive Gesundheit der CDC, das sich auf die Notfallvorsorge für schwangere und postpartale Frauen und Säuglinge konzentrierte, wurde diese Woche ebenfalls gekürzt. Diese Mitarbeiter waren dafür verantwortlich, zu untersuchen, wie sich Pandemien wie Covid-19 auf schwangere Frauen auswirken können. Und verantwortlich dafür sicherzustellen, dass sie in ihre Pläne zur Gesundheitsversorgung einbezogen werden. Das gesamte Team des Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) wurde entlassen. Dieses Programm wurde entwickelt, um Frauen und Säuglinge mit hohem Risiko für Gesundheitsprobleme zu identifizieren. Mit dem Ziel, die Säuglingssterblichkeit und -morbidität zu senken.

Die USA haben die höchste Müttersterblichkeitsrate aller Länder mit hohem Einkommen

„Ohne ein Überwachungssystem wie PRAMs können wir die Faktoren, die mit schlechten Schwangerschaftsergebnissen verbunden sind, nicht verstehen“, sagt Taylor. Die USA haben die höchste Müttersterblichkeitsrate aller Länder mit hohem Einkommen. Experten befürchten, dass eine Reduzierung der Präventionsforschung die Situation noch verschlimmern wird. „Wenn wir diese Faktoren nicht verstehen, wird sich die Müttersterblichkeit und -morbidität in den USA weiter verschlechtern. Das bedeutet, dass mehr Frauen sterben werden.“

„Schwarze Frauen in Amerika haben ein dreimal höheres Risiko, an schwangerschaftsbedingten Ursachen zu sterben als weiße Frauen. Dies wissen wir größtenteils aufgrund der von der CDC gesammelten und analysierten Daten“, sagt Jennifer Driver. Sie leitet den Rat für reproduktive Rechte beim State Innovation Exchange. Ein Strategiezentrum, das mit staatlichen Gesetzgebern an einer fortschrittlichen öffentlichen Politik zusammenarbeitet.

Dr. Nicole Freehill ist eine Gynäkologin und Geburtshelferin in Louisiana. Viele ihrer Patientinnen haben Risikoschwangerschaften. Sie wird nicht direkt durch diese Programme finanziert. Aber sie und andere Ärzte im ganzen Land werden die Auswirkungen dieser Kürzungen zu spüren bekommen. „Alles, was mit PRAMS zu tun hat, die Schwangerschaften mit ungünstigen Verläufen überwachen, obwohl [die CDC] nicht den Zweig der Müttersterblichkeit gekürzt hat, diese Dinge sind miteinander verflochten“, sagt sie. „Wenn man möglicherweise Dienstleistungen, Überwachung und Forschung kürzt, wie können wir dann Schwangerschaften gesund halten?“

„Wenn diese Regierung so pro-life ist, warum kürzen sie dann hier?“

Freehill sagt auch, dass sie sich Sorgen darüber macht, wie sich die Kürzungen beim Team für assistierte Reproduktionstechnologie (ART) auf die Fruchtbarkeitsforschung auswirken werden. „Das ist ein sich ständig veränderndes Feld. Bei dem versucht wird, die besten Techniken zu finden, um Patientinnen zu helfen, schwanger zu werden und zu bleiben“, sagt sie. „Viele dieser Patientinnen versuchen es seit Jahren, sie wollen Eltern werden. Wenn diese Regierung so pro-life ist, warum kürzen sie dann hier?“

Zu den Mitarbeitern, die entlassen wurden, gehörten Forscher, die sich mit Empfängnisverhütung, Abtreibung und Fruchtbarkeit befassten. Die Mitarbeiter untersuchten beispielsweise die Erfolgsquoten von IVF in Kliniken im ganzen Land. Die CDC ist eine der wenigen Bundesbehörden, die Erfolgsquoten verfolgen und Fruchtbarkeitskliniken überwachen. Die Kürzungen bei der IVF waren besonders ironisch. Gerade wenn man bedenkt, dass Trump sich kürzlich bei einer Veranstaltung zum „Women’s History Month“ im Weißen Haus am 26. März zum „Präsidenten der Befruchtung“ erklärte. Und über die von ihm unterzeichnete Executive Order sprach, mit der er sich für einen besseren Zugang zu Fruchtbarkeitsbehandlungen einsetzte.

Und für Menschen, die nicht schwanger werden wollen, stellen die Kürzungen bei der CDC ebenfalls eine Herausforderung dar. In einem Bundesstaat wie Louisiana, wo Freehill praktiziert und Abtreibung verboten ist, ist Empfängnisverhütung wichtiger denn je. Aber wie Rolling Stone diese Woche berichtete, wurde auch das Team, das an den Verhütungsrichtlinien der CDC arbeitete, aufgelöst.

Eine der ersten Auswirkungen auf die CDC war Trumps Exekutivverordnung vom Januar

Die Richtlinien, die Empfehlungen für Gesundheitsdienstleister zur sicheren Anwendung von Verhütungsmitteln enthalten, werden von Gynäkologen, Hebammen und Hausärzten als Behandlungsstandard verwendet. Freehill sagt, dass sie sie oft überprüft, wenn Patientinnen mit bestimmten Erkrankungen und Medikamenten zu ihr kommen und wissen wollen, welche Verhütungsmethode für sie am sichersten und wirksamsten ist. Sie ist auch besorgt über die Aushöhlung der FDA, die Richtlinien darüber herausgibt, wie viele Jahre IUPs wirksam sein können. Etwas, das ständig mit neuen Forschungsergebnissen und Daten aktualisiert werden kann.

Die Angriffe von Trump und Kennedy auf die Wissenschaft wurden schrittweise eingeführt. Eine der ersten Auswirkungen auf die CDC war Trumps Exekutivverordnung vom Januar. In der behauptete er, „Frauen vor dem Extremismus der Gender-Ideologie zu schützen“. CDC-Forscher mussten ihre Art, über Gender zu sprechen, ändern. Selbst wenn dies für ihre Arbeit von zentraler Bedeutung war. So musste beispielsweise im Januar auf einer Website der Behörde zum Thema Gewalt der Begriff „geschlechtsspezifische Gewalt“ entfernt werden. Und eine Website zum Thema Rassismus im Gesundheitswesen wurde entfernt.

„Das Geschlecht ist mit der Wahrscheinlichkeit verbunden, Gewalt zu erfahren“

„Die Durchführungsverordnung hat die Art und Weise, wie wir Gewalt gegen Frauen untersuchen, darüber berichten und auf unterschiedlichste Weise darüber sprechen können, drastisch verändert. Da es sich um geschlechtsspezifische Gewalt handelt“, sagt Jordan, eine CDC-Mitarbeiterin, die im Bereich Gewaltprävention forscht und am Dienstag ein RIF-Schreiben erhielt. Aus Angst vor Vergeltung bat sie auch um ein Pseudonym. „Das Geschlecht ist mit der Wahrscheinlichkeit verbunden, Gewalt zu erfahren.“

Gewalt in der Partnerschaft betrifft beispielsweise hauptsächlich Frauen. Und das Team zur Prävention von Gewalt in der Partnerschaft wurde aufgelöst. Das Team arbeitete mit staatlichen und lokalen Bündnissen gegen häusliche Gewalt zusammen, um Präventionsstrategien zu entwickeln. Alle Mitarbeiter, die im Bereich der Aufklärung über Vergewaltigungsprävention tätig waren, wurden ebenfalls beurlaubt.

Sie hatten Programme zur Reduzierung sexueller Gewalt finanziert und evaluiert. Insbesondere in Gemeinden mit marginalisierten Personen. Sie stellten staatlichen Bündnissen Mittel zur Verfügung, die das Geld an Vergewaltigungskrisenzentren und lokale Organisationen verteilten. Und die Gemeinden über die verfügbaren Ressourcen aufklärten.

Ein Programm, das finanziert wurde, war eine App zur Kartierung von Hotspots namens „Like a Girl“. Wenn sich Mädchen und Frauen in einer Nachbarschaft nicht sicher fühlen, können sie den Ort auf der Karte markieren. Diese Daten können dann verwendet werden, um Gebiete mit hoher Auswirkung zu ermitteln. Und zu prüfen, ob in dem Gebiet Verbesserungen vorgenommen werden können. Z. B. durch das Anbringen von Straßenlaternen. Oder durch andere bewährte Methoden zur Reduzierung von Gewalt.

„Wenn man Gewalt erlebt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man psychische oder körperliche Probleme hat“

„Dies wird vielen Überlebenden sexueller Übergriffe, die auf diese Programme angewiesen waren, viele Türen öffnen“, sagt ein Gesundheitswissenschaftler im Team für Gewaltprävention, der anonym bleiben möchte.

„Wenn man Gewalt erlebt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man psychische oder körperliche Probleme hat und in Armut lebt“, sagt Jordan. „All diese Dinge hängen zusammen. Wenn wir nicht daran arbeiten können, Gewalt zu verhindern, können wir nicht daran arbeiten, eine ganze Reihe von Gesundheitsproblemen für Frauen zu verhindern. Man kann [diese Probleme] nicht auseinanderreißen. Und nur an dem einen und nicht an dem anderen arbeiten.“

Die Leitung der Abteilung für Gewaltprävention der CDC bleibt zwar bestehen. Ihre Zweigstellen wurden jedoch fast vollständig aufgelöst. Mit Ausnahme des Überwachungsteams, das die in den Bundesstaaten verfügbaren Daten auswertet, um festzustellen, wo Gewalt auftritt. Und wo Hilfe benötigt wird. Viele der gestrichenen Stellen waren dafür zuständig, anhand dieser Daten aus der Praxis zu ermitteln, welche Methoden zur Gewaltprävention erfolgreich sind.

„Wir geben den Menschen nicht einfach Geld und gehen dann wieder weg. Wir vernetzen nationale Partner miteinander. Und bieten den lokalen Gemeinschaften und Bundesstaaten Orientierungshilfen und technische Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Gewaltprävention“, sagt Jordan. „Wenn diese Verbindungen wegfallen und niemand sie finanziert, werden diese Gemeinschaften im Stich gelassen. Insbesondere in ländlichen Gebieten. Sie werden ohne Ressourcen dastehen.“

Folgen könnten auch weit über die USA hinaus spürbar sein

Sie fügten hinzu: „Wenn wir nicht nachvollziehen können, wie und warum und was dagegen zu tun ist, hat es keinen Sinn zu wissen, dass [Gewalt] geschieht. Das wissen wir bereits.“

Da die massiven Entlassungen die Gesundheitsbehörden des Bundes getroffen haben, versuchen Befürworter der reproduktiven Gesundheit, die Beteiligung der Gesetzgeber der Bundesstaaten zu verstärken. „Die Bundesstaaten verlassen sich auf die Informationen der [CDC], um die Lücken zu verstehen“, sagt Befürworter Driver. „Wie können die Bundesstaaten die ethnischen Unterschiede bei den Todesfällen von Müttern angehen, wenn die Daten nicht mehr existieren? Die unregelmäßige und vollständige Streichung von Programmen hat den Menschen in den Bundesstaaten geschadet. Und wird dies auch weiterhin tun.“

Die Folgen könnten auch weit über die USA hinaus spürbar sein. Die Kürzung der Mittel für all diese Behörden könnte irreversiblen Schaden anrichten. Der sich auf Länder auswirkt, die bei Themen wie Impfstoffinnovationen, detaillierten medizinischen Leitlinien und jahrzehntelanger Forschung zu Problemen, die Menschen schaden, auf die USA angewiesen sind.

„Forschungskürzungen in jedem Bereich der Medizin sind gefährlich“, sagt Freehill. „Derzeit sind die Vereinigten Staaten weltweit führend in der medizinischen Forschung. Und wenn diese erheblich gekürzt wird, mache ich mir Sorgen darüber, was mit der allgemeinen Gesundheit unseres Landes – der ganzen Welt – passieren wird.“