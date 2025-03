Rick Springfield hat einen Gehirnschaden, von dem er 25 Jahre lang nichts wusste

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Mit 75 Jahren lernt Rick Springfield immer noch neue Dinge über sich selbst. Wie die Tatsache, dass ein Sturz, den er vor 25 Jahren erlitten hat, immer noch in Form eines Hirnschadens nachwirkt. In einem kürzlich geführten Interview mit People ging der Musiker auf die Ergebnisse seines jüngsten Ganzkörper-MRT-Scans ein, der die anhaltenden Auswirkungen offenbarte.

„Ich bin aus 7,6 Metern Höhe gestürzt. Habe mir den Kopf angeschlagen. Dann ist Holz auf mich gefallen und hat meinen Kopf getroffen. Und dann ist mein Kopf erneut auf die Bühne gefallen“, sagte Rick Springfield. „Ich dachte, ich hätte mir nur das Handgelenk gebrochen. Aber auf dem Scan habe ich herausgefunden, dass ich durch den Sturz einen Hirnschaden erlitten habe. Also arbeite ich daran, das zu beheben.“

Der Sturz ereignete sich während eines Auftritts von Springfield in Las Vegas im Jahr 2000. Zu dieser Zeit war er mehrere Jahre lang in der Theaterproduktion „EFX“ zu sehen, die im MGM Grand Hotel & Casino aufgeführt wurde.

LSD besser als Ketamin

Anfang dieses Jahres gab Springfield bekannt, dass er kürzlich eine Ketamintherapie zur Behandlung von Depressionen ausprobiert hat. „Ich wollte sehen, ob es in meinem Gehirn ein paar Dinge öffnet“, sagte er People. Er zog seine Erfahrungen mit LSD vor. Doch er fand den größten Erfolg bei der Kontrolle seines Alkoholkonsums. Rick Springfield: „Das hat mir tatsächlich mehr als alles andere geholfen.“

Springfield ist offen für alles, was funktioniert. Das ist einer der Gründe, warum er versucht, über alle medizinischen Diagnosen auf dem Laufenden zu bleiben. „Mein Vater starb, weil er es nicht wissen wollte“, sagte er. „Er dachte jahrelang, er hätte Magenkrebs. Und ließ es nie untersuchen. Als er eines Tages zu Hause zusammenbrach, fanden sie heraus, dass es ein geplatztes Geschwür war. Er starb an Blutverlust. Es hätte geheilt werden können, wenn er es untersuchen lassen hätte.“

Er fügte hinzu: „Das war eine riesige Botschaft an mich. Wenn man lange leben will, muss man ab und zu auf schlechte Nachrichten gefasst sein. Ich könnte morgen erfahren, dass ich Krebs im Endstadium habe. In einem Jahr tot sein. Aber ich kann alles tun, was in meiner Macht steht.“