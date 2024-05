Am Freitag und Samstag (24. und 25. Mai) spielte Taylor Swift zwei Konzerte im Rahmen ihrer „Eras“-Tour im Estádio da Luz in Lissabon und feierte damit auch ihr Konzert-Debüt in Portugal. Die Popsängerin blickt nun bereits auf eine fast 20-jährige Karriere zurück – innerhalb derer sie allerdings noch nie in Portugal aufgetreten war. Das hat sich nun geändert.

Taylor Swift: „Es hat mir den Atem geraubt“

Die Aufregung um Taylor Swifts ersten Auftritte in Portugal war groß, denn sobald der Ticket-VVK zu den zwei „Eras“-Konzerten im Juli 2023 online, waren alle Karten innerhalb von 2,5 Stunden ausverkauft. Allein Am Freitag (24. Mai) spielte die 34-Jährige vor 64.000 Zuschauern, und dies ließ auch die Musikerin selbst nicht kalt: „Als ich zum ersten Mal die Bühne betrat […] und diese Menge sah, hat es mir den Atem verschlagen. Mein Herz schlug so schnell. Ihr habt mich so glücklich gemacht, heute Abend hier bei euch zu sein“, sagte sie dem Publikum. Auch im Nachhinein bedankte sich die „Karma“-Sängerin via X und erklärte, sich wie zu Hause gefühlt zu haben.

„Es ist offiziell, ich habe mein Herz an Lissabon verloren. Ich war zum ersten Mal in Portugal, und ihr habt mir das Gefühl eines Zuhauses gegeben. Ich werde wirklich nie vergessen, wie gut ihr uns behandelt habt, die überwältigende Liebe und Leidenschaft und die Hände in der Luft und das Tanzen, und wie ihr jeden Songtext geschrien habt!!! Vielen Dank.“

Swift kündigt Rückkehr nach Lissabon an

Während des Konzerts erklärte Swift die Intention hinter ihrer „Eras“-Tour. Es sei eine karriereübergreifende Tour, die die schönsten Erinnerungen der letzten fast 20 Jahre der Sängerin kombinieren und wieder aufleben lassen sollen. Dabei bedaure sie, dass Lissabon kein Teil davon gewesen war, erläuterte Swift der Crowd.

„Und wir hätten unbedingt auf jeder einzelnen Tournee nach Portugal kommen sollen. Das ist ein Fehler, den ich nie wieder machen werde. Wir werden immer wieder nach Lissabon zurückkommen.“

Für das Warten schien Swift das portugiesische Publikum musikalisch zu belohnen, denn sie spielte erstmalig und überraschend „Fresh Out the Slammer“. Der Track stammt aus ihrem 2024 veröffentlichten elften Studioalbum „The Tortured Poets Department“ und wurde bislang noch nicht auf der Tour gespielt.

Swifts Konzerte in Lissabon waren ihr dritter Stopp in Europa. Nun folgen noch Shows in Madrid, Lyon, Edinburgh, Liverpool, Cardiff, London, Dublin, Amsterdam, Zürich und Mailand, bis die „Eras“-Tour am 17. Juli Deutschland erreicht. Zunächst wird sie drei Mal in Gelsenkirchen auftreten, und anschließend zwei Mal in Hamburg und zwei Mal in München zu sehen sein.

Hier die Tourdaten für Deutschland: