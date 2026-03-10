Mit Sturmgewehr: Mordversuch an Rihanna – Kaution 10 Millionen

Das Los Angeles Police Department hat weitere Details zu der Person veröffentlicht, die wegen des mutmaßlichen Schusswaffenangriffs auf Rihannas Anwesen in der Gegend von Beverly Hills festgenommen wurde.

Am Sonntag nahm die Polizei Ivanna Lisette Ortiz, eine 35-jährige Frau, unter Mordverdacht fest – ein Schwerverbrechen (Felony), wie ein Pressesprecher des LAPD gegenüber ROLLING STONE bestätigte. Ortiz wurde kurz nach 2 Uhr morgens am Montag offiziell in Gewahrsam genommen; die Kaution wurde auf 10.225.000 Dollar festgesetzt. Eine formelle Anklageerhebung steht noch aus.

Die „Los Angeles Times“ berichtet unter Berufung auf Strafverfolgungskreise, dass Ortiz mutmaßlich mit einem AR-15-ähnlichen Sturmgewehr mehrere Schüsse abgefeuert haben soll, von denen einer eine Wand des Anwesens durchdrang. Rihanna befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs, der gegen 13:21 Uhr stattfand, zu Hause – ebenso ihr Partner A$AP Rocky und die gemeinsamen Kinder. Alle blieben unverletzt. Das Motiv der Verdächtigen ist weiterhin unklar; eine bekannte Verbindung zu Rihanna oder A$AP Rocky besteht nicht. Der „New York Post“ zufolge soll Ortiz bizarre Nachrichten in sozialen Medien an Rihanna geschickt haben.

Verdächtige und ihr Vorleben

In der Inhaftiertendatenbank des Los Angeles County Sheriff’s Department wird Ortiz als blondhaarig und braunäugig beschrieben. Die in Orlando ansässige lizenzierte Sprachtherapeutin wurde dem Bericht der „Times“ zufolge in ihrem Heimatstaat bereits mehrfach festgenommen. Diese Festnahmen standen im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2013, dem Verdacht auf Fahrlässigkeit im Straßenverkehr im Jahr 2021 sowie dem Verdacht auf häusliche Gewalt und Körperverletzung im Jahr 2023. NBC News berichtete, dass Ortiz sich in sozialen Medien als gebürtige Illinoiserin bezeichnet.

Mehrere Medien berichten, dass Ortiz in einem weißen Tesla zu Rihannas Haus fuhr und aus dem Fahrzeug heraus das Feuer eröffnete. Die „Times“ berichtet, ein LAPD-Funkspruch habe von zehn abgefeuerten Schüssen gesprochen, während NBC News von vier Schüssen berichtete. Letzterer Quelle zufolge seien am vorderen Eingangstor des Anwesens mutmaßliche Einschusslöcher zu sehen gewesen. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend, so die „Times“, und wurde später von einem Polizeihubschrauber auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Sherman Oaks gesichtet. Eine halbe Stunde später nahm die Polizei die Verdächtige fest.

„Als sie die Verdächtige anhielten und festnahmen, durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden ein Sturmgewehr sowie sieben Patronenhülsen“, sagte LAPD-Sprecher Armen Arias gegenüber der „Times“.

Rihanna und Rocky schweigen

Weder Rihanna noch A$AP Rocky haben sich bislang zu dem Angriff geäußert.

Rihanna hatte zuletzt ein Video gepostet, das zeigt, dass sie an einem Nachfolger ihres letzten Albums „Anti“ aus dem Jahr 2016 arbeitet – neben der Betreuung ihrer Kinder.