Ringo Starr verrät seine Lieblingssongs als Beatles-Schlagzeuger

Das Spiel ist ab sofort sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

Queen haben am Sonntag (28. Februar) ihr mobiles Videospiel „Queen: Rock Tour“ veröffentlicht. Fans können darin in die Rollen von Freddie Mercury, Brian May und Co schlüpfen und 20 ihrer Hits an den zehn prägendsten Show-Locations ihrer Karriere performen. In Zusammenarbeit mit dem Videospielentwickler „Gameloft“ finden die Briten so einen Weg, ihren Fans zum 50. Bandjubiläum trotz Corona-Pandemie eine besondere Freude zu bereiten. Ob Freddie Mercury, Brian May, John Deacon oder Roger Taylor: Ab sofort können Fans virtuell diese vier Queen-Charaktere als Spieler auswählen und sich darin versuchen, Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“, „Radio Ga Ga“, „I…