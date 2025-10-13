Ringo Starr: Vier Soloalben erscheinen in Neuauflage
Ringo Starr veröffentlicht „Sentimental Journey“, „Beaucoups Of Blues“, „Ringo“ und „Goodnight Vienna“ neu auf Vinyl. Jetzt alle Details zu den Reissues lesen.
Am 24. Oktober erscheinen die ersten vier Soloalben von Ringo Starr in limitierten Neuauflagen. „Sentimental Journey“, „Beaucoups Of Blues“, „Ringo“ und „Goodnight Vienna“ werden von Universal Music als verschiedenfarbige Vinyls neu herausgebracht.
Vier Vinyls in limitierter Neuauflage
Die vier Platten erschienen zwischen 1970 und 1974, nachdem sich die Beatles aufgelöst hatten. Auf „Sentimental Journey“ präsentiert der Schlagzeuger zwölf Coverversionen von Klassikern aus dem amerikanischen Songbook. Das Folgealbum „Beaucoups of Blues“ widmet sich Country und Folk.
Erinnerung an Zusammenarbeit mit den Beatles-Kollegen
Für „Ringo“ arbeitete Ringo Starr damals wieder mit seinen ehemaligen Beatles-Kollegen John Lennon, Paul McCartney und George Harrison zusammen – ebenso mit Robbie Robertson, Garth Hudson, Levon Helm und Rick Danko von The Band sowie Marc Bolan von T. Rex.
Es enthält Stücke wie „Photograph“, „You’re Sixteen (You’re Beautiful And You’re Mine)“, das von Lennon geschriebene „I’m The Greatest“ und „Oh My My“. Die Neuauflage enthält das originale 24-seitige Booklet in einer Gatefold-Hülle.
1974 folgte „Goodnight Vienna“. Dafür arbeitete Ringo Starr mit John Lennon, Elton John, Dr. John, Billy Preston, Robbie Robertson und Harry Nilsson zusammen. Das Album enthielt unter anderem die Songs „No-No Song“, „Only You (And You Alone)“ und „Occapella“. All dies ist bald in Neuauflage auf Schallplatte zu hören.
Ringo Starr ist bis heute aktiv: Anfang dieses Jahres veröffentlichte er sein jüngstes und insgesamt 21. Studioalbum „Look Up“– ein Country-Album.