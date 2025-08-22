Ausstellung in Berlin zeigt Werke von Rio Reiser

Keine Frage: Rio Reiser ist einer der großen Pioniere der deutschsprachigen Rockmusik und war zugleich ein feinfühliger Poet. Eine Schau in Berlin in der Browse Gallery zeigt nun, wie sein kreativer Output aussah. Zu sehen sind Zeichnungen, Fotografien, Notizen, Tagebuchaufzeichnungen, Songtexte – vieles davon aus dem Rio-Reiser-Archiv.

Die Ausstellung orientiert sich an „Wenn die Nacht am tiefsten – Ton Steine Scherben in ihrer Zeit“ (aktuell im Küstenmuseum Wilhelmshaven zu sehen), das vor allem auch die politische Perspektive im Denken des Sängers repräsentiert und gesellschaftliche Kontexte der Entstehung seiner Musik mit seiner Band offenlegt.

Die Kunst des Rio Reiser

Zu sehen sind nun in Berlin Bilder, die Rio Reiser und Ton Steine Scherben in Kreuzberg Anfang der 70er Jahre zeigen. Es gibt historische Videos zu sehen, darunter auch eine Collage, die Malereien von George Grosz aus der Zeit der Weimarer Republik mit Reisers Lied „Mein Name ist Mensch“ verbindet.

Mit Grosz teilt Rio Reiser den kritischen Blick auf soziale Realitäten und eine politische Haltung als Künstler, heißt es in einer Mitteilung zur Ausstellung. „Sein ‚Ecce Homo‘ zeigt uns, was seit Anbeginn der Zeit ‚Menschenfressermenschen‘ (Rio Reiser) Menschen antun. Er begründet daraus keine religiöse Heilsgeschichte. Erlösen können wir uns aus dem Leid nur selbst -durch Kampf, Träume und Liebe: Mensch du hast die Wahl und die Verantwortung!“

„Rio Reiser. Ecce Homo – mein Name ist Mensch“ – vom 14. September bis 12. Oktober 2025 in der Browse Galley Bergmannstr. 5, 10961 Berlin, Innenhof rechts. Ausstellungszeiten: Di-So, 14:00 – 19:00 Uhr. Eintritt: 4 EUR, ermäßigt 2 EUR, bis 18 Jahre kostenfrei.