Rob Reiners Sohn unter Mordverdacht: Wer ist Nick Reiner?

Das letzte Geheimnis über den Fake-Orgasmus in „Harry & Sally“

Nach dem Tod von Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele Singer hat die Polizei von Los Angeles mit intensiven Ermittlungen begonnen. Wie es heißt, steht der 32-jährige Sohn des getöteten Paars, Nick Reiner, unter Verdacht.

Die Polizei hat ihn bereits befragt. Eine offizielle Bestätigung durch die Behörden gibt es zwar bislang nicht, aber US-Medien berichten von einem dringenden Mordverdacht. Nick Reiner gilt als „Person of Interest“; eine Festnahme gab es aber bislang nicht.

Obwohl Rob Reiner und seine Frau Michele viele öffentliche Auftritte hatten und auch philantropisch tätig waren, blieben ihr Sohn Nick wie auch seine Geschwister eher im Hintergrund. Bekannt ist allerdings, dass Nick lange Zeit mit Drogen zu kämpfen hatte.

Nick Reiner war lange Zeit abhängig von Drogen

„People“ erzählte Nick Reiner 2016, dass er schon in jungen Jahren süchtig wurde und mit 15 Jahren seinen ersten Entzug durchmachte. Zum Zeitpunkt des Interviews gestand er insgesamt 12 Entzüge.

Hinzu kam, dass er aufgrund der Drogen-Probleme mehrfach obdachlos war. „Ich schlief nachts auf der Straße, ich habe wochenlang auf der Straße verbracht. Das war nicht lustig“, erklärte er der Promi-Zeitschrift und ergänzte, inzwischen wieder „zu Hause“ in Los Angeles zu sein und bei der Familie zu leben.

Wie es heißt, war die Beziehung zu Vater Rob Reiner lange Zeit alles andere als rosig. Eine Annäherung gelang beiden allerdings mit dem von Reiner inszenierten Film „Being Charlie – Zurück ins Leben“ (2015), für den der Sohn das Drehbuch schrieb. Das Drama basiert auf Erfahrungen, die Nick als Drogenabhängiger machte.