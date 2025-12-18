So emotional trauert Meg Ryan um Rob Reiner

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Meg Ryan nimmt Abschied vom verstorbenen Rob Reiner. Am Mittwoch teilte die Schauspielerin, die unter Reiners Regie in „Harry und Sally“ spielte, einen liebevollen Tribut an Rob und seine Frau Michele in einem Instagram-Post.

Meg Ryans emotionaler Abschied

„Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden“, schrieb sie. „Danke, Rob und Michele, für euren Glauben an die wahre Liebe, an Märchen und an das Lachen. Danke für euren Glauben an das Beste im Menschen und für eure tiefe Liebe zu unserem Land.“

Der Beitrag zeigte ein Foto von Reiner und Meg Ryan, das offenbar während der Dreharbeiten zu Harry und Sally aufgenommen wurde. Darauf tanzen die beiden walzernd mit breitem Lächeln im Gesicht.

„Ich muss daran glauben, dass ihre Geschichte nicht mit dieser unfassbaren Tragödie endet, dass etwas Gutes daraus entstehen kann, dass Bewusstsein geschaffen wird“, schrieb Ryan. „Ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie hätten gewollt, dass es hoffnungsvoll und menschlich ist, dass es uns alle zu einem größeren gegenseitigen Verständnis und zu etwas Frieden führt.“

Hoffnung trotz Tragödie

Rob und Michele Reiner wurden am Sonntagnachmittag, dem 14. Dezember, tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ihr Sohn Nick wurde noch am selben Abend festgenommen und inzwischen wegen Mordes ersten Grades angeklagt.

Im vergangenen Jahr erzählte Rob Reiner CNN, dass die Begegnung mit seiner Frau Michele das Ende von Harry und Sally beeinflusst habe.

Wie Michele Reiner das Filmende veränderte

„Es sollte eigentlich so enden, dass die beiden sich nach Jahren wiedersehen, miteinander reden und dann auseinandergehen“, sagte er damals. „Weil ich zehn Jahre verheiratet gewesen war, dann zehn Jahre single, und ich mir nicht vorstellen konnte, jemals wieder mit jemandem zusammen zu sein … daraus entstand Harry und Sally.“

Doch alles änderte sich, als er Michele kennenlernte. „Ich lernte sie während der Dreharbeiten kennen und änderte das Ende“, sagte er.