Suede: Alle Alben im Ranking

Essenziell

SUEDE

1993

Suede wollten nie Britpop sein. Bassist Mat Osman sagte lakonisch über ihren Einfluss: „Suede waren Dr. Frankenstein, aber eben nicht das Monster.“ Eine musikalische Hei- mat hatten sie dennoch: Mit ihrem 1993er Debüt waren sie die erfolgreichste Glam-Band seit T. Rex, und sicher hatten sie weniger mit „Cool Britannia“ gemein als mit Kate Bush und deren Poesie über Träume von Zoomorphismus, Dungeons & Dragons und den Zauber von Tarotkarten. „So Young“ feiert die Jugend, „The Next Life“ das Jenseits. Darin jauchzt Brett Anderson selbst bei einem Ausflug zum Eisessen im Kurort Worthing so, als ginge es um Leben und Tod.

DOG MAN STAR

1994

Die Aufhebung der Darwin’schen Hierarchien: „Dog Man Star“, Tier und Mensch, nicht mehr Sklave und Herr, sondern gleichrangig – Stars. Anderson verabscheut das B-Wort, aber 1994 war es so, dass die Big Four des Britpop im selben Jahr wichtige Alben veröffentlichten: Oasis mit „Definitely Maybe“, Pulp mit „His ’n’ Hers“, Blur mit „Parklife“ und Andersons Suede mit „Dog Man Star“.

Darüber, ob die Platte besser ist als jene der Konkurrenz, debattiert man seit mehr als dreißig Jahren in den Pubs. Das finale „Still Life“ trieb die Band auseinander, Gitarrist Bernard Butler würde Suede bald verlassen, die Orchestrierung empfand er als zu pompös. Tatsächlich bietet „Still Life“ eine unpeinliche Harmonie von Klassik und Pop, großartigen Schönklang, eine ganz andere, viel mutigere Welt als die der Neoklassiker heutiger Tage.

COMING UP

1996

Sein Nachfolger wurde der 19-jährige Gitarrist Richard Oakes, der ein weniger fuzziges, weniger voluminöses Spiel bevorzugt. „Coming Up“ ist das schlanke Pop-Album der Band, die sich im „Cool Britannia“-Jahr von Fußball-EM, Spice Girls, „Trainspotting“ und den Rekordzahlen von Oasis aus Knebworth erstaunlich gut behaupten konnte. „Trash“, eine an David Bowies „Heroes“ angelehnte Vorabsingle, rief Erinnerungen an alte britische Meister hervor – zusammen mit „Stay Together“ ihre erfolgreichste UK-Single (Platz 3).

LOHNEND

Head Music

1999

Richard Oakes wurde immer fülliger, weil er aus Frustration immer mehr trank. Brett Anderson wurde immer dünner, weil er aus Frustration immer mehr Crack und Kokain konsumierte.

Entstanden ist ein Album, das etwas mehr bietet als die Summe der einzelnen Teile – elektronische Musik war die Arbeitsidee und machte „Head Music“ zu einem Konzeptalbum über die Frage, ob Clubbing nicht vor allem im Kopf stattfindet. Wie auf dem Cover: der Körper als psychedelischer Resonanzraum.

Für eine Rockband war die Hinwendung zur Elektronik gewagt, U2 hatten es mit „Pop“ zwei Jahre zuvor schwer. Trip-Hop war der Sound der Stunde. Das letzte Nummer-eins-Album von Suede enthielt mit „Electricity“ und „She’s In Fashion“ zwei respektable Singles.

THE BLUE HOUR

2018

Pop, der als „erwachsen“ bezeichnet werden könnte – jedoch nicht im uncoolen Sinn von Adult Contemporary, wie man ihn in „Playlisten für Zerstreuungen“ findet: Songs wie „Roadkill“ oder „Dead Bird“ präsentieren Anderson, 51, als Überlebenden.

Er überlebte seine Heroinabhängigkeit in den 90er-Jahren, später Crack und Kokain. Auch deshalb Lieder über Tiere, die in Gefahr sind, unachtsam waren, angefahren wurden und am Straßenrand verreckten.

So entstand Andersons Faszination für das „Blue Hour“-Motiv: verendete Lebewesen und wie sie vom Menschen, jenem „elevated beast“, betrachtet oder verwertet werden können.

ANTIDEPRESSANTS

2025

Manche sagen, dass das gesamte Gothic-Genre 1979, mit Bauhaus, Siouxsie And The Banshees und Co., als Reaktion auf den sich zuspitzenden Kalten Krieg zwischen den Blockmächten entstand.

Auch das erste Gothic-Rock-Album von Suede folgt dem Gedanken einer verlorenen Welt, die dem Untergang geweiht ist – Ukrainekrieg und Trump schweben über den elf Songs ihres aktuellen Albums, in dem Anderson auch Spoken Word einsetzt.

„Disintegrate“ ist eines ihrer besten Stücke. „Antidepressants“ gilt als Mittelstück einer Trilogie von „black and white albums“ und folgt auf „Autofiction“ von 2022.

ERGÄNZEND

A NEW MORNING

2002

Mag das Cover an die große, kurze Ära der „selbst gebrannten“ (gibt es das Wort heute im digitalen Kontext überhaupt noch?) CDs Anfang der Nullerjahre erinnern, setzte im neuen Jahrtausend dennoch eine Suede-Müdigkeit ein. „A New Morning“ erreichte nicht die Top 20 der UK-Charts und ist das einzige Suede-Album, das nicht in den USA veröffentlicht wurde.

Aber auch wenn nach den Electronica-Experimenten von „Head Music“ die Rückkehr zum Glam-Pop nicht mutig wirkte – die Songs, allen voran „Positivity“, sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Und Anderson war clean – „die ersten Albumaufnahmen ohne Drogen“.