Todesursache von Robert Carradine bestätigt

Die Todesursache von Robert Carradine ist nun offiziell bestätigt, nachdem der Schauspieler am Montag, dem 23. Februar, im Alter von 71 Jahren verstorben war.

Laut dem Büro des Leichenbeschauers von Los Angeles wurde sein Tod als Suizid eingestuft. Als Todesursache wurde eine Folgeerkrankung einer hypoxischen Hirnschädigung angegeben – diese entsteht, wenn dem Gehirn vollständig der Sauerstoff entzogen wird.

Carradine wurde vor allem durch seine Rolle im Achtziger-Jahre-Kultfilm „Revenge of the Nerds“ bekannt und gewann sich in den frühen 2000er-Jahren eine neue Generation von Fans mit „Lizzie McGuire“ auf dem Disney Channel.

Familie würdigt seinen Kampf

„Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine von uns gegangen ist“, hieß es in einer früheren Stellungnahme der Familie. „In einer Welt, die sich so dunkel anfühlen kann, war Bobby für alle um ihn herum immer ein Lichtstrahl. Wir sind am Boden über den Verlust dieser wunderbaren Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung anerkennen. Wir hoffen, dass sein Weg ein Licht werfen und dazu beitragen kann, das Stigma zu überwinden, das psychischen Erkrankungen anhaftet.“

Nach der Nachricht von seinem Tod erinnerten Carradines „Lizzie McGuire“-Kolleginnen und -Kollegen sowie andere Weggefährten aus Hollywood in herzlichen Würdigungen an sein Vermächtnis.

Hilary Duff, die die Titelrolle der Lizzie spielte, teilte auf Instagram Fotos von sich und Carradine, der ihren Vater Sam McGuire verkörpert hatte. In der Bildunterschrift schrieb Duff: „Das tut weh. Es ist wirklich schwer, diese Realität über einen alten Freund zu akzeptieren. In der McGuire-Familie war so viel Wärme, und meine Fernseh-Eltern haben mich immer das Gefühl gegeben, gut aufgehoben zu sein. Dafür werde ich für immer dankbar sein. Ich bin tief traurig zu erfahren, dass Bobby gelitten hat. Mein Herz schmerzt für ihn, seine Familie und alle, die ihn geliebt haben.“