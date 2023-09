Robert De Niro bringt seine „Taxi Driver“-Rolle nicht für Werbespot zurück

Nachdem vor einigen Tagen berichtet wurde, dass Robert De Niro in einem neuen Werbeclip für Uber seine Rolle aus „Taxi Driver“ wieder aufnehmen würde, hat Stan Rosenfield, Mitglied seines PR-Teams, diese Gerüchte nun widerlegt. Laut Rosenfield hat der Werbespot „überhaupt nichts mit seiner Rolle in ‚Taxi Driver‘ zu tun.“

Empfehlung der Redaktion Die meistüberschätzten Filme aller Zeiten: The Dark Knight

In „Taxi Driver“, dem 1976 noir-inspirierten Film von Martin Scorsese, spielt De Niro den New Yorker Taxifahrer Travis Bickle, der aus Frust über die Gesellschaft zum Kriminellen verkommt. Laut den Gerüchten, die in dem Report veröffentlicht wurden, sollte der Schauspieler in der Rolle des Bickle eine seiner ikonischen Zeilen wiederholen. So soll er in einem Clip in seinem Auto sitzen, während er sich in einer Konfrontation vorstellt. „You talking to me? Well, I’m the only one here. Who the f**k do you think you’re talking to?” wiederholt er mehrmals zu seinem Spiegelbild.

Auf Facebook reagierte Paul Schrader, Drehbuchautor des klassischen Streifens, zuvor auf den Bericht. „Ouch“, schrieb er. „Warum Bob das tun sollte, ist mir schleierhaft. Aber ich habe [den Spot] nicht gesehen. Wenn ich Glück habe, werde ich ihn nie sehen.“