Robert Plant: Überraschungsauftritt mit Deborah Bonham

Robert Plant trat überraschend bei einem Konzert von Deborah Bonham auf. Beim Winter Gardens Festival im englischen Blackpool stand der Led-Zeppelin-Sänger bei der Schwester seines 1980 verstorbenen Bandkollegen John Bonham auf der Bühne.

Robert Plant spielt Led Zeppelin

Gemeinsam spielten sie dann Ausschnitte aus den Led-Zeppelin-Klassikern „The Lemon Song“ und „Ramble On“. Musikfans, die zum Blues-, Rhythm- und Rock-Festival gekommen waren, teilten Momente des Auftritts in den Sozialen Medien.

Deborah Bonham: Plant-geprägte Karriere

Robert Plant arbeitete nicht das erste Mal mit Deborah Bonham zusammen. Die Karriere von Schlagzeuger John Bonhams jüngerer Schwester begann gewissermaßen mit ihm. Als Siebzehnjährige schickte nahm sie bei ihm zuhause Demos auf, die sie später anonym an Plattenfirmen schickte. 1985 erhielt sie einen Vertrag und veröffentlichte ihr Debütalbum „For You And The Moon“.

Mit dem ehemaligen Led-Zeppelin-Frontmann ist sie seit damals befreundet, hin und wieder stehen sie gemeinsam auf der Bühne. 2022 sagte sie im Gespräch mit Classic Rock über Plant: „Ich kann mich glücklich schätzen, diese Nähe zu haben. Wir stehen einander noch näher, seit wir an John Bonhams Gedenkstatue gearbeitet haben. Den Humor, den ich mit meinen verstorbenen Brüdern John und Michael hatte, teile ich nun mit Robert.“

Robert Plant hat auch eigene Konzerttermine angekündigt. Im März werden er und seine Band Saving Grace einige Termine in Großbritannien spielen. Im Juni tritt er gemeinsam mit der Sängerin und Violinistin Alison Krauss in den USA auf.