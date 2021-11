Und sie tun es doch noch mal, vierzehn Jahre später. Was für ein Segen, dass sich diese beiden Stimmen gefunden haben, denkt man sofort, kaum dass sich Alison Krauss und Robert Plant im Auftakt, „Quattro (World Drifts In)“, unisono einschwingen.

Jenseits von Calexico fällt die Setlist des Nachfolgers zu „Raising Sand“ erwartbarer aus, zwischen New-Orleans-Soul (Betty Harris’ „Trouble With My Lover“), dem zuerst von Lucinda Williams gesungenen „Can’t Let Go“ bis zum Bakersfield-Trip mit Merle Haggards „Going Where The Lonely Go“.

Der Zauber ist also ungebrochen und verflüchtigt sich nur selten im Ungefähren, etwa wenn „The Price Of Love“ nicht so recht weiß, wohin es eigentlich will.

