Rock am Ring und Rock im Park 2019: Mit Slipknot, Slash und Tool

Wer Don Henley richtig nahe sein will, der muss ein bisschen was berappen. Seit heute läuft der Vorverkauf für die Eagles live 2019 in Deutschland.

Seit Freitag 10 Uhr läuft der reguläre Vorverkauf für die Konzerte der Eagles 2019 in Deutschland. Ein Blick auf die Ticket-Preise bei Eventim lässt vermuten, wie hoch der Marktwert für Don Henley und Band angesetzt ist. Wer den Eagles zum Beispiel in der Kölner Lanxess-Arena richtig nahe sein will, also in einem der bestuhlten vorderen Blöcke, muss dafür rund 408 Euro zahlen. Ein hoher Preis, den viele Fans zu zahlen bereit sind – diese Kartenkategorie ist jetzt schon fast ausverkauft (ebenso in München. Die billigsten Sitzplätze gibt es für rund 69 Euro. EAGLES: WORLD TOUR 2019 Di. 28.05.2019 Köln LANXESS…