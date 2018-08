Rock am Ring/Rock im Park 2019: Die Ärzte sorgen für riesigen Ticket-Ansturm

Das Brandenburger Bildungsministerium goes Punk: Statt einem altphilosophischen Zitat bekamen die besten Abiturienten des Bundeslandes einen Spruch der Ärzte aufs Zeugnis gedruckt.

„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt“. So sangen Die Ärzte schon im Jahr 2003. Dieses Zitat wurde nun auf der Urkunde aller diesjährigen Abiturienten verewigt, die in Brandenburg ihre Hochschulreife mit der Bestnote 1,0 bestanden haben. Das berichtet die Berliner Morgenpost. https://www.youtube.com/watch?v=kRrP-bZvD2s Obskur ist, dass einige Songs der Band insbesondere in den 80er Jahren auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien verzeichnet waren. Farin Urlaub bezeichnete die Ärzte damals als „meistindizierte Band der westlichen Welt“. Landen Medien im Index, dürfen diese nicht mehr an Jugendliche…