A-ha live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Im Juni und August 2019 kommt Ed Sheeran für zwei Konzerte nach Deutschland: Hockenheim und Hannover. Alle Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf hier.

Ed Sheeran kommt für zwei Open-Air-Shows nach Deutschland: Am 23. Juni 2019 spielt er auf dem Hockenheimring und am 2. August auf dem Messegelände in Hannover. Nach den gefeierten Auftritten diesen Sommer in Berlin, Gelsenkirchen, München und der größten Show dieser Tour auf der Hamburger Trabrennbahn mit über 80.000 Fans besucht er 2019 also noch die Orte, wo er bislang nicht war. Ed Sheeran: Auch bei diesem Vorverkauf wird gegen Reseller vorgegangen Keine Chance den Resellern. Wir zitieren den Veranstalter: „Auch bei dieser Tour wird der Veranstalter FKP Scorpio in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran und seinem Team streng gegen den sogenannten…