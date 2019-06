Rock am Ring 2019: Wie wird das Wetter auf dem Festival?

Alle wichtigen Termine und Sender, um „Rock am Ring“ 2019 zuhause zu erleben.

Rock am Ring 2019 im Live-Stream: Wie bereits im letzten Jahr zeigt Telekom das Festival im kostenlosen Live-Stream, in HD und in 360 Grad. Der Live-Stream von MagentaMusik 360 mit ausgewählten Konzerten beginnt am 7. Juni – die Shows sind anschließend zudem in der Mediathek verfügbar. Gezeigt werden die Auftritte von Slipknot, Godsmack, Underoath und vielen mehr – weitere Infos zu den geplanten Live-Streams gibt es kurzfristigg auch auf der Facebook-Seite. Vom 7. bis 9. Juni 2019: Rock am Ring live im HD- und 360 Grad-Stream Links: magenta-musik-360.de oder Entertain TV ab Kanal 131 Rock am Ring 2019 im TV Auch wieder mit dabei…