Wacken 2023 verhängt Einlassstopp für Besucher

Das Wacken 2023 verkündet einen Einlassstopp für alle Festivalbesucher:innen. Der anhaltende Starkregen lasse es nicht zu, dass weitere Metal-Fans auf das Gelände können. Damit erreicht die Vielzahl an Problemen des Open Airs ihren Höhepunkt.

Unwetter macht Wacken einen Strich durch die Rechnung

Schon seit Montag (31. Juli), und dem Beginn der Anreise vieler Metal-Fans in die kleine Ortschaft in Schleswig-Holstein, hat das Wacken mit Problem zu kämpfen: Zunächst wurde ein vorübergehender Anreisestopp verhängt, da die Campingfläche vom Regen zu stark verschlammt war. Aufgrund des schlammigen Geländes, kam es zu großen Verkehrsbehinderungen im und um den Landkreis Steinburg, in dem das Festival stattfindet. Am Dienstagabend (1. August) hieß es sogar, dass keine PKWs mehr auf dem aufgeweichten Boden parken können, weswegen Anreisende mit dem Auto nicht mehr zugelassen wurden.

Nun also wurde ein kompletter Einlassstop für Besucher:innen des Metal-Events ausgesprochen. Mehr als die aktuelle Anzahl von Gästen sei für das Areal und die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr zumutbar, so der Veranstalter. Sämtliche Karteninhaber:innen, die noch nicht auf dem Gelände sind, sollen sich wieder auf den Heimweg machen.

Auf der offiziellen Webseite des Wackens entschuldigt sich der Veranstalter für die Umstände: „Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung getroffen worden. Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl.“

Der Veranstalter wird tagesaktuell darüber informieren, wie es mit dem Wackens 2023 weitergeht und was mit bereits gekauften Tickets passiert. Weitere Information findet ihr auch hier.