Rock am Ring und Rock im Park 2022: neue Bandwelle

Die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park haben eine neue Bandwelle für 2022 bekannt gegeben. Nun sind auch A Day To Remember, Drangsal, Shinedown, Tremonti und Turnstile mit am Start. „RaR“ und „RiP“ finden vom 03. bis zum 05. Juni 2022 statt, als Headliner wurden Muse, Volbeat und Green Day gebucht. Weitere Bestätigungen sollen folgen.

„Wir haben mächtig Bock, nächstes Jahr alles nachzuholen, was wir nun zwei Jahre verpasst haben – wer feiert mit uns?“, heißt es auf den Socials des Zwillingsfestivals. Wie dort ebenso festgehalten wird, haben die Macher auch leicht an ihrem Festival-Layout geschraubt:

Rock am Ring und Rock im Park: