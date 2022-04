Rock am Ring und Rock im Park 2022: Tagestickets erhältlich

Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.

Fans bei Rock am Ring 2018.

Zwischen dem 03. und 05. Juni 2022 treten bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ unter anderem Muse, Placebo, Green Day, Bullet For My Valentine und viele weitere Acts auf. Neben Tickets für das gesamte Wochenende sind nun auch Tagestickets erhältlich.

Zwei Jahre lang mussten Fans sich pandemiebedingt gedulden. Dieses Jahr kann das Zwillingsfestival wieder stattfinden und bietet auch Vielbeschäftigten die Möglichkeit zur Teilnahme an einzelnen Tagen: Ab sofort sind Tagestickets für das Event erhältlich, außerdem können Parktickets für die jeweiligen Tage erworben werden, die auch ein Shuttlebusticket enthalten. Die Preise für die Tageskarten beginnen bei 110 Euro.

Tickets gibt es auf den Websites von Rock am Ring und Rock im Park.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rock am Ring (@rockamringofficial)

Schon im vergangenen Jahr war ein Großteil der Tickets für das Musikspektakel ausverkauft. Durch den Ausfall der Festivals im Jahr 2021 konnten Ticketbesitzer*innen ihre bereits gekauften Karten eintauschen gegen solche, die für die Neuauflage 2022 gelten.