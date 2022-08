„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2023: Hier alle wichtigen Infos zum Vorverkauf

Gerade einmal zwölf Wochen ist es her, dass die Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ stattfanden. 90.000 Besucher*innen feierten zu den Beatsteaks, Billy Talent, Måneskin und vielen mehr. Am 24. August startete nun der Vorverkauf für die nächsten Mega-Festivals 2023 – hier alle Infos im Überblick.

Die Festivals finden vom 2. bis 4. Juni 2023 statt. Das günstigste Ticket für das Wochenende besteht aus dem Festival-Pass und dem General Camping-Pass und kostet jeweils 268 Euro pro Person. Entscheidet ihr euch für das „Rock am Ring“-Ticket, habt ihr zudem die Möglichkeit nur das Festival-Ticket für 199 Euro zu kaufen. Für „Rock im Park“ ist dies nicht möglich – dort ist ein Camping-Ticket Pflicht.

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ bieten euch außerdem ein „Green Camping“ und exklusive Specials wie zum Beispiel VIP-Tickets, Experience Camping, Wohnmobiltickets oder neuerdings auch „Seaside Camping“. Die Preise für das Festival-Wochenende variieren wie immer je nach Ticket-Auswahl. Alle Angebote und Ticket-Kombinationen findet ihr hier.

Seht hier das Aftermovie zu Rock am Ring 2022: