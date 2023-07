Rod Stewart singt auf der Bühne mit seiner Schwester (94)

Foto: YouTube. All rights reserved.

Rod Stewart und seine Schwester Mary beim Konzert in Edinburgh

Geschwisterliebe hält ewig – das weiß und beherzigt auch Rod Stewart. Der Sänger schloss seine Tour durch Großbritannien am vergangenen Freitag (07. Juli) mit einem Konzert am wunderschönen Schloss in Edinburgh ab und holte sich für diesen besonderen Moment Unterstützung von seiner Schwester Mary.

Die 94-Jährige kam unter dem Applaus des Publikums zu „Sailing“, dem vorletzten Lied des Sets, eingehüllt in eine schottische Flagge auf die Bühne. Sie begab sich daraufhin in die Reihe der anderen Backgroundsängerinnen und sang mit ganzer Kraft mit.

Edinburgh ist für Stewart und offenbar auch seine Schwester eine Herzensangelegenheit. Der Sänger ist zwar gebürtiger Londoner, aber seine Eltern wanderten aus Schottland ein; die vier Geschwister Stewarts kamen alle im land of the brave zur Welt. Seine Wurzeln waren dem 78-jährigen Musiker stets wichtig, er ist auch großer Fan des Fußball-Kultclubs Celtic Glasgow.

Rock’n’Roll mit 94

„Sie hat mich viel über das Leben gelehrt und wird es auch weiterhin tun“, sagte Stewart in Edinburgh über seine Schwester. Dem britischen „Mirror“ gestand Mary anschließend, dass sie es geliebt habe, „mit 94 Jahren noch auf einer Rock’n’Roll-Bühne zu stehen“.

Rod Stewarts ältere Brüder Bob und Don verstarben beide im vergangenen Jahr. Seine zweite Schwester Peggy erlag 1975 im Alter von 40 Jahren den Folgen ihrer Multiplen Sklerose.