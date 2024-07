Michael Jacksons Nachlass gewinnt Multimillionen-Dollar-Prozess

Von Nancy Dillon

Ein Berufungsgericht in Los Angeles erklärte, Katherine Jackson solle sich an die Zeit erinnern, als sie vor mehr als einem Jahr zum ersten Mal Einspruch gegen den 600 Millionen US-Dollar teuren Verkauf des Katalogs ihres Sohnes an Sony erhob.

Weil sie es damals versäumt hat, zu argumentieren, dass der Verkauf angeblich gegen die Bedingungen von Michael Jacksons Testament verstößt, kann sie das jetzt in der Berufung nicht mehr tun, sagt das Gremium aus drei Richtern.

In einer neuen vorläufigen Stellungnahme, die in den nächsten 90 Tagen angenommen werden soll, stellte sich das Berufungsgremium auf die Seite von Michael Jacksons Nachlassverwaltern und sagte, dass Katherine Jackson die Kernforderung ihrer Berufung „verwirkt“ habe, weil sie sie in der ersten Instanz, die den Deal abgesegnet hatte, nicht vorgebracht habe.

In der vorläufigen Entscheidung des zweiten kalifornischen Berufungsbezirks heißt es weiter, dass es keine Rolle gespielt hätte, wenn Katherine Jackson diesen Punkt vor dem Nachlassgericht vorgebracht hätte. Im Hinblick auf die Begründung ihrer Berufung erklärten die Richter, dass sie mit der Entscheidung des vorherigen Richters übereinstimmen, wonach die Testamentsvollstrecker die volle Befugnis und Autorität hatten, den Verkauf auszuhandeln.

Katherine Jacksons Anwalt sollte am Mittwoch (17. Juli) ein mündliches Plädoyer halten. Dieser verzichtete aber darauf, nachdem die vorläufige Entscheidung veröffentlicht worden war. Die Entscheidung, die ROLLING STONE vorliegt, endete mit der Warnung, dass „dieses Gericht keine weiteren Schriftsätze zulassen oder eine Vertagung gewähren wird“. Auf die Anfrage des ROLLING STONE nach einer Stellungnahme hat der Anwalt bislang nicht reagiert.

Katherine Jacksons Argumentation

„Katherine hat [in der Vorinstanz] nicht behauptet, dass der Verkauf gegen die Bestimmungen von Michaels Testament verstößt oder mit dem Nachlassgesetz unvereinbar ist. Wie die Testamentsvollstrecker anmerken, hat Katherine vor dem Nachlassgericht zugestimmt, dass das Testament den Vollstreckern die Befugnis einräumt, Immobilien oder persönliches Eigentum des Nachlasses zu verkaufen, zu tauschen oder anderweitig darüber zu verfügen“, schrieben die Richter.

Sie wiesen darauf hin, dass Katherine stattdessen die vorgeschlagene Transaktion mit der Begründung angefochten hat, dass „die zu veräußernden Vermögenswerte wertvoll sind und im Laufe der Zeit an Wert gewinnen würden, der Nachlass benötigte das durch den Verkauf generierte Bargeld nicht, der Verkauf verstieß gegen Michaels Wünsche, die er verschiedenen Mitgliedern seiner Familie mitgeteilt hatte, und die Testamentsvollstrecker unternahmen keine Schritte, um sicherzustellen, dass der Verkaufspreis dem Marktwert entsprach oder darüber lag.“.

Die Richter schrieben indes: „Wir kommen zu dem vorläufigen Schluss, dass Katherines Anfechtung in der Sache scheitert, weil die Anordnung des Nachlassgerichts nicht gegen die Bestimmungen von Michaels Testament verstößt“. Sie sagten, dass, obwohl Katherine in der Berufung argumentierte, dass Michael Jacksons Testament von den Testamentsvollstreckern verlangte, „so wenig wie möglich vom Nachlass zu veräußern, nachdem die legitimen Nachlassschulden bezahlt wurden“, der Wortlaut des Testaments „diese Einschränkung nicht nahelegt“.

Sie erklärten, dass eine „vernünftige Auslegung“ des Testaments den Vollstreckern die Befugnis gäbe, Nachlassvermögen zu verkaufen, zu investieren oder anderweitig zu verwalten, bis die Testamentsvollstreckung abgeschlossen ist. Sobald die Vollstreckung durch ist, soll das Vermögen an den Treuhandfonds verteilt werden, der Michael Jacksons drei Kinder als Vollerben und Katherine Jackson als Begünstigte auf Lebenszeit benennt.

Warum es zum Verkauf kam

Laut einem Berufungsschriftsatz, der zuvor von den Nachlassverwaltern eingereicht wurde, wurde der Verkauf von Vermögenswerten ausgehandelt, um von einem Markt zu profitieren, der „bei weitem“ der „heißeste war, den es je gab“. Das Geschäft, das inmitten von Katherine Jacksons Berufung abgeschlossen wurde, ermöglicht es dem Nachlass, die „effektive Kontrolle über Michaels Musik“ zu behalten und gleichzeitig sein Vermögen zu diversifizieren, heißt es in dem Schriftsatz.

In ihren Berufungsanträgen, die dem vorläufigen Urteil vorausgingen, bezeichneten Katherine Jackson und ihre Anwälte den Deal als „völlig unangemessen“. Sie sagten, sie strebe eine Berufungserleichterung an, damit sie das Anwesen wegen Verletzung der Treuepflicht verklagen könne. (Die Genehmigung des Deals durch die Vorinstanz gibt den Nachlassverwaltern ansonsten Immunität vor Klagen über die Angemessenheit des Deals).

In einem stark geschwärzten Schriftsatz, der dem ROLLING STONE vorliegt, bezeichnete der Anwalt des Nachlasses, Jonathan P. Steinsapir, die Vereinbarung als bemerkenswert. Diese soll dem Nachlass „das Beste aus beiden Welten“ in Bezug auf Steuervergünstigungen und Einnahmen bieten. Er fügte hinzu, dass der Nachlass im Rahmen der Vereinbarung das Recht behält, „kritische Entscheidungen“ in Bezug auf Michaels Namen, Bild und Abbild zu kontrollieren und die tägliche Kontrolle über seine Marken auszuüben.

„In den vergangenen 14 Jahren haben die Testamentsvollstrecker ihre Befugnisse mit außerordentlicher Sorgfalt und anhaltendem Fleiß ausgeübt, mit überzeugenden Ergebnissen. Wie das Nachlassgericht in seiner [zugrundeliegenden Entscheidung] feststellte, hat sich das, was mit nichts als Schulden und erheblichen laufenden Verpflichtungen begann, in ein Vermögen von 2 Milliarden Dollar verwandelt“, schrieb er.

Michael Jacksons Kinder sind mit Verkauf einverstanden

Keines von Michaels drei erwachsenen Kindern – Prince, Paris und Bigi Jackson – hat schriftliche Einwände gegen den Antrag des Nachlasses auf Genehmigung der Transaktion eingereicht. Die Anwälte von Prince und Paris sagten bei einer Anhörung im März 2023, dass sie keine Einwände hätten. Ein Anwalt von Bigi behielt sich das Recht des jüngsten Geschwisterkindes vor, Einspruch zu erheben, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Im März dieses Jahres schrieb Bigis Anwalt David Coleman an das Gericht, dass seine Mandantin den Verkauf von Vermögenswerten als finanziell und persönlich von „größter Bedeutung“ betrachte, dass er aber Katherine Jacksons Einspruch nicht unterstütze.

„Bigi erhob Einwände gegen die vorgeschlagene Transaktion. Er war der Ansicht, dass die Testamentsvollstrecker dem Gericht die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Transaktion nachweisen sollten“, schrieb der Anwalt. Als das Gericht jedoch Katherine Jackson und Bigi Jackson anhörte und dennoch beschloss, die Transaktion zu genehmigen, war Bigi Jackson überzeugt, dass das Geschäft nicht mehr aufzuhalten war, so der Anwalt. „Die Chancen auf eine Aufhebung in der Berufung waren ziemlich gering, und Bigi wollte keine weiteren Kosten für ein Berufungsverfahren auf sich nehmen“, schrieb der Anwalt.

Michael Jacksons Nachlass noch immer in Verhandlung

Michael Jackson war 50 Jahre alt, als er am 25. Juni 2009 in seiner angemieteten Villa in Los Angeles an einer versehentlichen Überdosis des chirurgischen Narkosemittels Propofol starb. Sein Nachlass wird seither verhandelt. Ein großes Hindernis für die Finanzierung des Treuhandfonds seiner Erben ist ein Steuerstreit mit dem Finanzamt, bei dem es um über 700 Millionen US-Dollar an angeblich nicht gezahlten Steuern und Strafen geht.

Laut Nachlassunterlagen wird die vom Nachlass zu zahlende Endschuld dank juristischer Manöver nur einen „winzigen Bruchteil“ dieses Betrags ausmachen. Die Bewertung eines verbleibenden, nicht identifizierten Vermögenswerts verzögert die endgültige Klärung der Steuerfrage, so der Nachlass, und in der Zwischenzeit hat der IRS weiterhin ein Pfandrecht auf das Nachlassvermögen.

In der Zwischenzeit sind Michael Jacksons Unternehmen erneut Beklagte in den wiederbelebten Klage von den zwei Klägern Wade Robson und James Safechuck. Die Männer behaupten, dass die Unternehmen für ihren Missbrauch als Kinder haftbar sind.