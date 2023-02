Roger Waters schimpft über Journalisten und fühlt sich missverstanden: „Gilmours Gitarrensoli zählen zu den besten“

Das Verhältnis zwischen den ehemaligen Pink-Floyd-Kollegen Roger Waters und David Gilmour ist bekanntermaßen alles andere als gut — aber zumindest über die Gitarrensoli seines Ex-Bandkollegen hat Waters nichts Schlechtes zu sagen. Das stellte der Bassist in einem Statement auf seinen offiziellen Kanälen klar, in dem er auch ordentlich gegen einen Journalisten austeilte.

„Es gibt einen beschissenen Artikel im New Statesman, geschrieben, wenn man das Schreiben nennen kann, von einem Kerl namens Stuart Maconie. Es ist der übliche, schlecht informierte Unsinn, der die Gemüter erhitzt. Der Artikel enthält jedoch etwas, das ich richtig stellen muss“, schreibt Waters zu Beginn seines Postings.

David Gilmour: „Schreckliche“ Gitarrensoli entfernt?

Konkret regt den 79-Jährigen die in dem Artikel weiterverbreitete Behauptung auf, er habe für seine Neueinspielung des Pink-Floyd-Klassikers „The Dark Side Of The Moon“ Gilmours ‚schreckliche‘ Gitarrensoli‘ entfernt. Waters dazu: „Wenn er über eine neue Aufnahme spricht, die ich von DSOTM gemacht habe, schreibt er mit einer unverdienten herablassenden Autorität über den Prozess der Erstellung dieser neuen Aufnahme, und ich zitiere: ‚Ein Teil davon wird beinhalten, dass er, wie in der spanischen Zeitung El Pais zitiert, Gilmours ‚schreckliche Gitarrensoli‘ entfernt.‘ Nun, ich weiß nicht, wen er zu zitieren glaubt, wenn er Gilmours ‚schreckliche Gitarrensoli‘ sagt, aber ich bin es ganz sicher nicht“.

Roger Waters: Lob für Gilmour-Soli, Schelte für Journalisten

Dann streut er der Arbeit seines Ex-Kollegen Gilmour Rosen: „Ich war dabei, ich liebe Daves Gitarrensolos auf DSOTM, auf beiden, und auf WYWH und auf ANIMALS und auf THE WALL und auf THE FINAL CUT. Meiner – wenn auch voreingenommenen – Meinung nach stellen Daves Solos auf diesen Alben eine Sammlung einiger der besten Gitarrensoli in der Geschichte des Rock and Roll dar“.

Am Ende darf eine Spitze gegen den verantwortlichen Journalisten nicht fehlen: „Also, Stuart Maconie, du kleines Arschloch, bitte überprüfe das nächste Mal dein Exemplar mit den Subjekten deines schmuddeligen kleinen Stücks, bevor du es druckst. Love, R.“

Reaktion auf Waters‘ Rant

Für seinen Beitrag erhält Waters in der Kommentarspalte auf Facebook viel Lob. „Wir nehmen die Presse nicht ernst, wenn es um dich geht. Deine absolute Aufrichtigkeit, sowohl musikalisch als auch sonst, ist für mich unanfechtbar“, schreibt eine Person. Sowohl die sozialen Medien als auch die Presse müssen Kritik von Waters‘ Anhängern einstecken: „Dies ist ein Beispiel dafür, wie soziale Medien die menschliche Höflichkeit zerstören können. Ich habe nie gehört, dass Roger jemals gesagt hat, dass er DG-Gitarrensolos nicht mag. Sie haben bei Alben zusammengearbeitet, und wenn Roger ein Problem mit den Soli gehabt hätte, hätte er es zum Zeitpunkt der Aufnahme gesagt. Einige Leute müssen aufhören, alles zu glauben, was sie lesen, und sich die wahren Fakten ansehen“, meint ein Fan. Ein anderer Nutzer merkt an: „Kleine Leute kritisieren immer große Männer. Und haben nichts in ihrem Namen. Du rockst“.

Wiederum ein anderer ist über Waters‘ Respektsbekundung für Gilmours Arbeit Soli: „Mal ehrlich, als ich das Interview zum ersten Mal las, kam es mir vor wie ‚Die Gitarrensoli sind nicht wichtig für Dark Side of the Moon, die Texte sind alles, was zählt.‘ Vielleicht ist das nicht der Fall. Ich bin froh, dass Roger ihnen Anerkennung zollt, weil sie zu den Besten in der Geschichte des Rock and Roll gehören.“