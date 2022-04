David Gilmour: Interview zum neuen Pink-Floyd-Song „Hey Hey Rise Up“

Nach 28 Jahren hat David Gilmour überraschend Pink Floyd wiederbelebt. Gemeinsam mit Schlagzeuger Nick Mason und dem ukrainischen Sänger Andriy Khlyvnyuk hat er „Hey Hey Rise Up“ aufgenommen. Der Song basiert auf dem ukrainischen Volkslied, das übersetzt „The Red Viburnum in the Meadow“ heißt. Im Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE legte er dar, warum für die Band Handeln angesagt war: „Wir wollen diese Friedensbotschaft verbreiten und die Moral der Menschen heben, die ihr Heimatland verteidigen.“

Sänger Andriy Khlyvnyuk, der mit einer Band Boombox im Ausland touren wollte und den David Gilmour auch schon persönlich kennengelernt hat, war kurz nach Kriegsbeginn in seine Heimat zurückgekehrt, um dort Kiew als Soldat zu verteidigen. In einem Instagram-Video, das ihn beim Singen des Volkslieds zeigt, trägt er eine Uniform und hält eine Maschinenpistole in den Händen. David Gilmour von Pink Floyd bewunderte den Musiker für diesen eindrucksvollen Clip: „Meine Schwiegertochter, die eigentlich Ukrainerin ist, schickte ihn mir und ich dachte: Wow, das ist fantastisch. Mir ist einfach klar geworden, dass wir hier sind, mit unserem Namen [Pink Floyd] und dieser Plattform, und dass wir sie mehr nutzen könnten. Dieses Stück Gesang brachte mich sofort auf die Idee, daraus etwas zu machen.“

Daraufhin entstand „Hey Hey Rise Up“ – nach einem Anruf bei Schlagzeuger Nick Mason war das Pink-Floyd-Comeback beschlossene Sache. Gemeinsam mit Bassist Guy Pratt, Keyboarder Nitin Sawhney wurde der Song eingespielt – dabei lief auch Khlyvnyuks Clip im Studio. „Ich hoffe, dass der Song etwas Gutes bewirkt. Ich hoffe, wir erreichen damit etwas.“

Russian soldiers, stop killing your brothers. There will be no winners in this war.

My daughter-in-law is Ukrainian and my grand-daughters want to visit and know their beautiful country. Stop this before it is all destroyed.

Putin must go pic.twitter.com/VE4oMsUIRf

— David Gilmour (@davidgilmour) March 1, 2022