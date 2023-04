Roger Waters: „The Lockdown Sessions“ kommen als CD und Vinyl

Die am 9. Dezember vergangenen Jahres erschienenen „The Lockdown Sessions“ von Roger Waters werden am 2. Juni als physische Tonträger veröffentlicht. Darauf sind sechs Neuinterpretationen sowohl aus seiner Pink-Floyd-, als auch seiner Solo-Zeit enthalten.

„Unsere ‚Us and Them‘-Tournee dauerte drei Jahre … Bei jedem Auftritt spielten wir ‚Mother‘ als Zugabe der Show, die mit ‚Comfortably Numb‘ endete. Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, auch andere Songs als Zugaben zu spielen und nach der Tournee dachte ich mir: ‚Das könnte ein interessantes Album werden“, erklärte der nicht unumstrittene Musiker zu den Sessions. Und weiter: „Und dann kam Covid. […] Damit war das ‚Encores‘-Projekt erledigt. Zumindest vorläufig. Wir haben ‚Comfortably Numb‘ ans Ende der Kollektion gepackt, sozusagen als Ausrufezeichen, mit dem sich der Kreis schließt“.

Derzeit befindet sich der 79-Jährige auf seiner „This Is Not A Drill“-Tour, deren Nebengeräusche lauter wirken als die tatsächlichen Konzerte. Neulich verglich er sich indirekt mit Sophie Scholl. Immer wieder wird – vor allem in Frankfurt – aufgrund der anhaltenden Antisemitismus-Vorwürfe über Konzert-Absagen und Auftritts-Verbote diskutiert, gegen die sich der Brite wehrt. In der Stadt am Main droht ein Rechtsstreit, und in Berlin sind bereits Protest-Aktionen im Zuge seiner Show angekündigt worden.