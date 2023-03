Roger Waters live in Lissabon 2023: Fotos, Videos, Setlist

Foto: Getty Images, Rick Kern. All rights reserved.

Roger Waters live während seiner „This Is Not A Drill"-Tour

Ungeachtet der Kontroversen um seine als antisemitisch eingestuften Äußerungen und seiner eigenartigen direkten Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg hat Roger Waters den Europa-Teil seiner „This Is Not A Drill“ -Tour begonnen.

Am Freitag (17. März) und Samstag (18. März) spielte er im portugiesischen Lissabon in der Altice Arena vor etwa 20.000 Zuschauern. Waters begann die reichlich politisch gefärbten, aber keineswegs kontroversen Shows mit „Comfortably Numb“ und blieb auch erst mal einige Songs beim Katalog von Pink Floyd, bevor er sich mit dem „Radio K.A.O.S.“-Stück „The Powers That Be“ seinem eigenen Solowerk widmete.

Zu einem der Höhepunkte der Tournee gehört auch bei weiteren Konzerten sicherlich „Wish You Were Here“, das der Sänger zu einer großen Reminiszenz an seinen Kollegen Syd Barrett gestaltete.

Nachdem er als „antisemitisch“ bezeichnet wurde und sein Konzert in Frankfurt abgesagt wurde, hatte Roger Waters zuletzt erklärt, dass er bereit ist, rechtliche Schritte gegen die deutschen Stadtbehörden und andere anzustrengen, die dasselbe tun könnten.

Laut dem britischen „Guardian“ hat der Musiker seine Anwaltskanzlei aufgefordert, sich mit Hilfe von Unterlassungsklagen gegen Kommunen gegen die Absage von Konzerten zu wehren. Dies ist in München der Fall, wo eine Koalition von Parteien versucht, ein für den 21. Mai geplantes Konzert des Musikers in der Olympiahalle zu verhindern.

Roger Waters live in Lissabon: Bilder und Setlists

