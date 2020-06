Roger Waters kündigt „US + THEM“-Live-Album an

Das wird Sie auch interessieren





Die „US + Them“-Tour von Pink-Floyd-Legende Roger Waters lockte 2017 und 2018 über zwei Millionen Menschen in die Arenen. Wer die Konzertreise verpasst hat, kann die Erfahrung nun im heimischen Wohnzimmer nachholen.

Seit Dienstag (16. Juni) kann der Film auf YouTube ausgeliehen oder gekauft werden. Am 02. Oktober erscheint ein Live-Album mit demselben Namen, sowie der gleichnamige Film auf DVD und Blu-Ray.

156 Shows, 23 Songs

Der Film begleitet den 76-Jährigen bei 156 Shows rund um den Globus und enthält Aufnahmen von den Konzerten in Großbritannien und Amsterdam. Dabei führte Waters auch mit Unterstützung von Sam Evans Regie.

Die Setlist ist gespickt mit den größten Pink-Floyd-Songs aus „The Wall“, „Wish You Were Here“ und „Dark Side of the Moon“. Darüber hinaus enthält sie auch Lieder von der „Animals“-LP, die sonst sehr selten gespielt wurden. Als Bonustracks gibt es den Pink-Floyd-Klassiker „Comfortably Numb“ sowie Waters‘ Solo-Single „Smell The Roses“.

Das Album besteht aus 23 Liedern, welche auf jeweils zwei CDs oder zwei LPs erhältlich sind. Darüber hinaus enthält die erweiterte Version einen dokumentarischen Kurzfilm namens „A Fleeting Glimpse“.

Sowohl der Film als auch die Platte können ab sofort vorbestellt werden.