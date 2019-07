Während seiner letzten Tournee spielte Roger Waters 156 Konzerte vor insgesamt 2,3 Millionen Menschen. Mit Songs aus seinen legendären Pink-Floyd-Alben wie „The Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Animals“ und „Wish You Were Here“ sowie mit Material aus seinem Soloalbum „Is This The Life We Really Want“ strebt Waters nach eigenen Worten danach, Botschaften von Menschenrechten, Freiheit und Liebe zu vermitteln (auch wenn dies von Fans und Kollegen manchmal auch anders wahrgenommen wird).

Mit Regisseur Sean Evans wurde die Live-Geschichte von „US+THEM“ nun auf die Leinwand gebracht. „Dies ist ein großartiger Film – eine erstaunliche Leistung voller Sorgfalt, Gefühl und Bedeutung. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, aber ich glaube, wir haben The Wall übertroffen…”, so Evans über sein neuestes Werk. Waters sieht in seiner Doku nicht nur einen Konzertfilm, sondern auch eine gewisse Gesellschaftskritik, für die er stehen möchte:

„Homo Sapiens stehen an einem Scheideweg“

“Ich freue mich sehr auf den Start des Films im Oktober. US + THEM ist keine Standard-Rock’n’Roll-Kost – manche im Publikum mögen „yee haaaa !!!“, was in Ordnung ist, aber viele werden weinen. Jedenfalls hoffe ich das. US + THEM ist ein Aufruf zum Handeln. Homo Sapiens stehen an einem Scheideweg, wir können entweder unsere Liebe bündeln, unsere Fähigkeit entwickeln, uns in andere einzufühlen und gemeinsam für das Wohl unseres Planeten zu handeln, oder wir können angenehm betäubt bleiben und wie blinde Lemminge unseren gegenwärtigen menschenvernichtenden Todesmarsch in Richtung Aussterben fortsetzen. US + THEM ist eine Stimme für Liebe und Leben. “ Anzeige

Das Event wird am Mittwoch, 2. Oktober und Sonntag, 6. Oktober weltweit im Kino gezeigt. Und auch nur an diesen Tagen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website, wo Fans sich auch für weitere Benachrichtigungen zum Event anmelden können.

Sehen Sie hier den Trailer zum Tour-Film von Roger Waters „US+THEM“: