ROLLING STONE Beach 2023: Alle Infos zum Vorverkauf

Foto: Line Tsoj. All rights reserved.

Am 10. und 11. November 2023 wird natürlich wieder das ROLLING STONE Beach am Weissenhäuser Strand an Ostsee stattfinden. Der Vorverkauf läuft bereits, hier oder unter 01806 853 953 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf) gibt es Tickets.

Plattenbörse vs Moshpit – So war das Festival 2022

Dieses Jahr sind unter anderem Betterov, Sea Girls, Drangsal, Chuck Ragan, Get Well Soon, Sofia Portanet und Jochen Distelmeyer aufgetreten. Zudem gab es verschiedene Lesungen und Talks: Neben Markus Kavka und Eric Pfeil haben im Rahmen dessen auch Jan Müller (Tocotronic) und Rasmus Engler aus dem gemeinsamen Roman „Vorglühen“ gelesen.

Mit Meeresrauschen im Hintergrund fand tagsüber zudem unsere Plattenbörse sowie Siebdruck-Workshops und eine nächtliche Disko statt. Hier gibt es unseren ausführlichen Bericht zur Festival-Version 2022.