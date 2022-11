ROLLING STONE Beach: Premiere für Pop-Quiz – Neuzugänge im Line-Up

Sie wissen über jedes einzelne Details des Produktionsprozesses des Beatles-Meisterwerks „Revolver“ bescheid, kennen alle Coverversionen, die Jochen Distelmeyer je aufgenommen hat und könnten Bruce Springsteen noch etwas über sein Frühwerk erklären? Dann sind Sie am Wochenende als Gast des ROLLING STONE Beach genau richtig beim Pop-Quiz.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals tritt die ROLLING-STONE-Redaktion bei knallharten Fragen gegen das Publikum an. Wann und wo? Am Samstag um 14 Uhr in der Alm.

Monako und Drens ersetzen Charlotte OC und Sprints

Es gibt auch zwei spontane Änderungen im Line-Up. Neu mit dabei sind die deutsch-Kanadier Monako.

Surfpunk aus Deutschland gibt es von Drens. Leider können dafür Charlotte OC und Sprints nicht dabei sein.

Übrigens: Es gibt noch wenige Tickets mit Unterkunft. Sie gibt es unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf) oder auf rollingstone-beach.de/tickets.

Alle Infos zum Timetable, Rahmenprogramm und vielem mehr sind unter rollingstone-beach.de zu finden.

Das beliebte Wohnzimmerkonzert wird dieses Jahr übrigens von Betterov bestritten. Samstag 14.45 Uhr.