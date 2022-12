ROLLING STONE empfiehlt Weihnachtsgeschenke (6): „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“

Um ein bisschen Schwung ins Jahresende zu bringen, empfehle ich „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“, die Compilation zum runden Geburtstag der Düsseldorfer Band – mit drei Dutzend Klassikern und sieben neuen Songs.

Mich erinnern all diese Lieder an die vielen Konzerte, bei denen ich mich immer wieder wundere, wie viel Energie die Hosen haben und wie euphorisch das Publikum sie jedes Mal feiert.

In diesem Jahr besonders schön: der Aufwärm-Gig Ende Mai im kleinen Berliner Astra-Club. Die Freude von Campino und seinen Kollegen, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können, übertrug sich direkt auf alle im Saal, und das neue Stück „112“ drückt genau diese Verbundenheit und Lebenslust aus: „Wir sind bereit seit 40 Jahren/ Bleiben Sieger gegen die Zeit/ An guten wie an schlechten Tagen/ In uns nichts als Dankbarkeit.“ (Und über den Reim „Manchmal, wenn es sein muss/ Fahr‘n wir bis nach Buenos Aires“ muss ich immer noch lachen.)