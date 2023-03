ROLLING STONE präsentiert: Die Zimmermänner live

Die Zimmermänner veröffentlichen am 26. Mai ein neues Album mit dem Titel „Die Zimmermänner spielen Skafighter“. Sie besinnen sich auf ihre musikalischen Wurzeln zurück, auf ihre ehemalige Identität – eben als „Skafighter“. 1979 unter diesem Namen gegründet und im Laufe der frühen 80er-Jahre erst in Ede & Die Zimmermänner und dann nur noch in die Zimmermänner umbenannt, war die Band ein maßgeblicher Einfluss auf die Neue Deutsche Welle. Bandgründer Detlef Diedrichsen: „Wir spürten eine gewisse Reue, seinerzeit nicht das erste deutschsprachige Ska-Album aufgenommen zu haben, das wir eigentlich in uns gehabt hatten. Und überlegten, ob man diesen Fehler womöglich im Nachhinein rückgängig machen kann …?“

Die Antwort darauf präsentieren sie auch live, bei fünf Konzerten, präsentiert von ROLLING STONE. Die erste Single der Platte, „Lieselotte“, gibt es seit vergangenem Freitag (17. März) zu hören.

Termine