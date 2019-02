ROLLING STONE präsentiert: Eels live in Deutschland

Zum Tod von Mark Hollis: Der Mann, der keine Vorbilder brauchte

Er sang aus einem Gestus der Verzweiflung, was man romantisch finden konnte. Die Plattenfirma glaubte auch, Talk Talk könnten New Romantics sein. Am Ende trieb er seine Musik ins Offene, Genres lösten sich in einem Sound großer Freiheit auf. Ein Nachruf auf Mark Hollis.