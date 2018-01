Die Eels gehören zu den zuverlässigsten Indie-Musiklieferanten des 21. Jahrhunderts. Seit dem Debüt „Beautiful Freak“ im Jahr 1996 erschienen insgesamt elf Alben – dazu noch eine Live-LP, eine Best-Of und eine vollgepackte Rarities-Collection.

Weiterlesen Unsterbliche Lieder: fünf bewegende Alben über den Tod Wenn Musiker sich intensiv mit der Vergänglichkeit auseinandersetzten entstanden oft unsterbliche Alben - mal verzweifelt wie bei The Antlers oder Sufjan Stevens, mal kathartisch wie bei Arcade Fire oder Lou Reed. Nachdem Mark Oliver Everett 2009/2010 gleich drei Platten auf einmal aufnahm, nahm sich der selbsternannte Eremit und Eigenbrötler nach „The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett“ (2014) erst einmal eine schöpferische Pause. In den vier Jahren ist eine Menge passiert. Der Musiker wurde zum heimlichen Star einer Netflix-Serie („Love“) und musste zugleich den Verlust seines geliebten Hundes Bobby Jr. verkraften.

Eels – erste neue Single: „The Deconstruction“

Doch die Trauerzeit scheint vorbei! Am 06. April 2018 erscheint mit „The Deconstruction“ ein weiteres Album der Eels. Der Titel verrät schon, dass der unermüdliche Songwriter erneut versuchen möchte, seinen bekannten Themen und seinem musikalischen Repertoire etwas Neues hinzuzufügen. Der Titeltrack, der ab sofort im Netz zu finden ist, gibt schon einmal einen guten Eindruck davon, was Fans erwartet. Deutlich wird, dass der Sänger so schnell nicht vom Orchester lassen kann. Und keine Sorge – auch dieses Lied klingt sofort wie ein weiterer Eels-Klassiker.

Aufgenommen wurden die 15 neuen Songs in The Compound in Los Feliz sowie in den The Pie Studios in Pasadena, Kalifornien. Neben dem The Deconstruction Orchester & Chor lud Everett auch musikalische Weggefährten wie Koool G Murder, P-Boo sowie Produzent Mickey Petralia ins Studio. Letztere hatte mit dem Musiker an seiner denkwürdigen zweiten LP „Electro-Shock Blues“ (1998) gearbeitet.

Mark Oliver Everett zur neuen Platte „The Deconstruction“: „Hier sind 15 neue EELS Tracks, die euch inspirieren, rocken oder nicht rocken können. Die Welt dreht durch. Aber wenn man danach sucht, findet man immer noch große Schönheit. Manchmal muss man nicht einmal danach suchen. Manchmal muss man versuchen, es einfach selbst zu machen. Und dann gibt es Zeiten, in denen man etwas auseinander reißen muss, um etwas Schönes im Inneren zu finden.“

Tracklist – “The Deconstruction“

The Deconstruction Bone Dry The Quandary Premonition Rusty Pipes The Epiphany Today Is The Day Sweet Scorched Earth Coming Back Be Hurt You Are The Shining Light There I Said It Archie Goodnight The Unanswerable In Our Cathedral

Im Juni werden die Eels auch live in Deutschland zu sehen sein. So gibt es Konzerte in Mannheim, München, Berlin und Hamburg.

Eels live 2018